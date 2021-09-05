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  4. Vahşet! Giresun’da iki kedi yavrusu canice öldürüldü

Vahşet! Giresun’da iki kedi yavrusu canice öldürüldü

05.09.2021 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde iki kedi yavrusu, birinin başı ve bacakları, diğeri de çeşitli yerlerinden kesilmiş halde ölü olarak bulundu. Hayvan severlerin sosyal medyadan duruma tepki göstermesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Vahşet! Giresun’da iki kedi yavrusu canice öldürüldü

Olay, dün akşam saatlerinde Şebinkarahisar’ın Bülbül mahallesinde bir ara sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre PTT caddesindeki bir ara sokakta birinin başı ve bacakları kesilmiş iki kedi yavrusu ölü olarak bulundu.

Sosyal medyadan duruma tepki gösterilmesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giresun Valisi Enver Ünlü, Şebinkarahisar’da yaşanan üzücü olaydan büyük üzüntü duyduğunu belirterek konuyu takip ettiklerini ve olayın faillerinin yakalanması için geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Giresun
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