Vahşet: Hamile kadının karnını yarıp bebeğini çaldılar!

Brezilya'da yaşanan vahşi cinayette 8 aylık hamile kadının karnı yarılarak bebeği çalındı. Macae kasabasında yaşayan hamile 21 yaşındaki Pamella Ferreira Andrade Martins korkunç bir olayın kurbanı oldu.

Brezilya medyasındaki habere göre saldırgan, anne karnındaki bebeğini çalıp kayıplara karıştı. Kısa süre sonra cinayetin işlendiği eve oldukça yakın bir bölgede yer alan hastaneye gelen bir kadın polisin dikkatini çekti.

"EVDE DOĞURDUM" DEYİP HASTANEYE BAŞVURDU

Adı emniyet güçleri tarafından paylaşılmayan 22 yaşındaki bir kadın, yeni doğum yaptığını söyleyerek kucağında yeni doğmuş bir bebek ile yardım istedi.

Şüpheli kadın bebeği evde doğurduktan sonra merdivenden düştüklerini iddia etti. Annesi öldürülen bebeğin hastaneye gelmeden çok önce öldüğü belirlendi.

Yapılan testler sonucunda bebeğin kendisine ait olduğunu iddia eden kadının gebelik geçirmediği anlaşıldı. Cinayet bıçakları çantasından çıkan kadın tutuklandı.

