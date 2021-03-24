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  4. Vahşet! Hamile tilkiyi öldürüp direğe astılar

Vahşet! Hamile tilkiyi öldürüp direğe astılar

24.03.2021 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te yol kenarında bir elektrik direğine asılı halde telef olmuş tilki bulundu. Kuyruğu kesilen tilkinin karnındaki yavrusu ile birlikte telef edilerek direğe asıldığı tahmin ediliyor.

Vahşet! Hamile tilkiyi öldürüp direğe astılar

Gaziantep’in Nurdağı ilçesine bağlı Başpınar Mahallesi girişindeki demir elektrik direğine asılı halde telef olmuş bir tilki bulundu.

Mahalleli tarafından bulunan tilkinin başından vurularak kuyruğunun kesildiği belirlendi. Mahalleli tarafından direkten indirilen tilkinin resimleri, sosyal medyadan paylaşılınca hayvanseverlerin tepkisine neden oldu.

Mahalleli tilkinin karnındaki yavrusu ile birlikte telef edildiğini iddia ederken, Hayvanseverlerin tepkisi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. (İHA)

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