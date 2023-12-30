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  4. Vahşet! İşkenceyle öldürdükleri kediyi kayda alıp sosyal medyada paylaştılar

Vahşet! İşkenceyle öldürdükleri kediyi kayda alıp sosyal medyada paylaştılar

30.12.2023 09:27 | Son Güncelleme:
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Yavru bir kediyi işkence çektirerek ölümüne neden olan ve o anları da sosyal medyada paylaşan şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevke edildi.

İstanbul'da bir şahıs, sosyal medyada hesabından yavru bir kediyi işkence çektirerek öldürdüğü anları paylaştı.

Konuya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğince başlatılan çalışmalar sonucu sosyal medya paylaşımlarından kimlik bilgilerine ulaşılan B.G. (16) 28 Aralık’ta Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi’nde yakalandı. Konu ile ilgili yakalanan şahıs, “5199 Hayvanları Koruma Kanunu” "Acımasızca ve Zalimce Muamele Hayvan Öldürme” suçundan adliyeye sevk edildi.

(İHA)

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