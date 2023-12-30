Vahşet! İşkenceyle öldürdükleri kediyi kayda alıp sosyal medyada paylaştılar

İstanbul'da bir şahıs, sosyal medyada hesabından yavru bir kediyi işkence çektirerek öldürdüğü anları paylaştı.

Konuya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğince başlatılan çalışmalar sonucu sosyal medya paylaşımlarından kimlik bilgilerine ulaşılan B.G. (16) 28 Aralık’ta Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi’nde yakalandı. Konu ile ilgili yakalanan şahıs, “5199 Hayvanları Koruma Kanunu” "Acımasızca ve Zalimce Muamele Hayvan Öldürme” suçundan adliyeye sevk edildi.

(İHA)





