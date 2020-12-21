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  4. Vahşet! Yavru kedi, bacakları ve kuyruğu kesilerek öldürüldü

Vahşet! Yavru kedi, bacakları ve kuyruğu kesilerek öldürüldü

21.12.2020 15:32 | Son Güncelleme:
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Vahşet! Yavru kedi, bacakları ve kuyruğu kesilerek öldürüldü

Antalya'da bacakları ve kuyruğu kesilmiş halde ölü bulunan yavru kedi ile ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheliye ulaşmak için çevrede bulunan güvenlik kameralarını takibe aldı.

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Tesisler Caddesi'nde bulunan sitenin önünde meydana geldi. Sokak hayvanlarını beslemek için evden çıkan Fatma Ranta Kahile, bir sitenin kaldırımında, bacakları ve kuyruğu kesilerek öldürülmüş kedi yavrusu buldu. Kahile, polisi ve belediyeyi arayarak yavru kediyi, işkenceyle öldüren kişi ya da kişilerin bulunmasını istedi.

KAMERA KAYITLARI TAKİBE ALINDI

Fatma Ranta Kahile’nin şikayeti üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüpheliye ulaşmak için çevredeki kamera kayıtlarını takibe aldı.

Kaynak: DHA

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