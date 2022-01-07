Vahşet! Yunusu kurşunlayarak öldürdüler

Darıca Bayramoğlu Mahallesi Balyanoz Koyu’nda görev yapan Darıca Belediyesi’nin güvenlik görevlileri, kıyıya vuran yunusu fark etti.

KURŞUNLAR İNCELENECEK

Güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine gelen Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı Hayvan Sağlığı ve Refahı Ekibi, yaptıkları incelemede yunusun gövdesinde kurşun izlerini gördü. Ekipler, yunusu kıyıya çekerek araca koyduktan sonra incelenmek üzere veteriner müdürlüğüne götürdü.

Üzerinde 3 kurşun yarası bulunan yunustan çıkarılacak olan kurşunların balistik inceleme için güvenlik güçlerine teslim edileceği belirtildi.



Kaynak: DHA

