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Vahşet! Yunusu kurşunlayarak öldürdüler

07.01.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli Darıca'da ölü bir yunus sahile vurdu. Üzerinde 3 kurşun yarası bulunan yunustan çıkarılacak olan kurşunların balistik inceleme için güvenlik güçlerine teslim edileceği belirtildi.

Vahşet! Yunusu kurşunlayarak öldürdüler

Darıca Bayramoğlu Mahallesi Balyanoz Koyu’nda görev yapan Darıca Belediyesi’nin güvenlik görevlileri, kıyıya vuran yunusu fark etti.

KURŞUNLAR İNCELENECEK

Güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine gelen Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı Hayvan Sağlığı ve Refahı Ekibi, yaptıkları incelemede yunusun gövdesinde kurşun izlerini gördü. Ekipler, yunusu kıyıya çekerek araca koyduktan sonra incelenmek üzere veteriner müdürlüğüne götürdü.

YUNUS1

Üzerinde 3 kurşun yarası bulunan yunustan çıkarılacak olan kurşunların balistik inceleme için güvenlik güçlerine teslim edileceği belirtildi.

Kaynak: DHA

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Kocaeli
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