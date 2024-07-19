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  4. Vahşeti mahalleli fark etti... Karısını boğarak öldürdü! Torbaya koyup bahçeye attı

Vahşeti mahalleli fark etti... Karısını boğarak öldürdü! Torbaya koyup bahçeye attı

19.07.2024 17:48
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Adıyaman'da kan donduran bir vahşet yaşandı. 3 çocuk annesi 41 yaşındaki Esma Biçer, kocası K.B. tarafından boğularak öldürüldü. Şahıs eşinin cesedini torbaya koyarak bahçeye attı. K.B. yakalanarak gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Vahşeti mahalleli fark etti... Karısını boğarak öldürdü! Torbaya koyup bahçeye attı

İddialara göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi 934 Sokak içerisinde ikamet eden 41 yaşındaki Esma Biçer, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı eşi K.B. tarafından boğularak öldürüldü. K.B., isimli şahıs öldürdüğü eşi Esma Biçer'in cesedini torbaya koyarak bahçeye attı.

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MAHALLE SAKİNLERİ POLİSE HABER VERDİ

Torba içerisinde bulunan cesedin bir süre sonra koku yapmasından sonra rahatsız olan mahalle sakinleri durumu fark ederek polise bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından Esma Biçer'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

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3 çocuk annesi eşini öldüren K.B., ise polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

AW250501_05Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Adıyaman
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