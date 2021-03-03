HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Vahşetin böylesi: Ayaklarını bağlayıp çuvala koyup dereye atmışlar!

Vahşetin böylesi: Ayaklarını bağlayıp çuvala koyup dereye atmışlar!

03.03.2021 10:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Vahşetin böylesi: Ayaklarını bağlayıp çuvala koyup dereye atmışlar!

Tekirdağ'daki Malkara ilçesinde ayaklarından bağlanarak çuvala konulup dereye atılan köpeğin ölü bedenine ulaşıldı. Kimliği belirsiz kişilerce yapılan bu vahşetle karşılaşan vatandaşlar 'Sizin hiç vicdanınız yok mu' diyerek canilere seslendi.

Hacıevhat Mahallesi Boyacı Çeşme mevkisinde gezintiye çıkan Vural Balal, Volkan Akgül ve Tuğra Akpınar, dere içinde ağzı bağlı çuval olduğunu fark etti. Çuvaldan çıkan köpek kuyruğunu gören 3 genç, durumu Malkara Belediyesi veteriner ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, dere yatağından çıkarttıkları çuvalı açtıklarında ayakları bağlı ölü köpek ile karşılaştı. Ekipler, köpeği, gömdü.

'ALLAHTAN KORKUYORSANIZ HAYVANLARI RAHAT BIRAKIN'

sokak-kopegini-ayaklarini-baglayip-koyduklari-cuvalla-dereye-atarak-oldurduler-----------_9457_dhaphoto5

Olay yerine gelen hayvanseverler duruma tepki gösterdi. Ümran Yoran, "Bu hayvanlardan ne istiyorsunuz? Size bu hayvanlar ne yapıyor? Bu hayvanları neden öldürüyorsunuz? Bırakın hayvanları serbest gezsinler. Onların da yaşam hakları var. Artık biz bunları hayvan hakları savunucuları, dernekler, federasyonlar olarak anlatmaktan bıktık. Bazıları anlamak istemiyor. Bu insanlar neden böyle yapıyor; çok üzüldüm. Ömrümü bunların yoluna harcadım. Harcamaya da devam edeceğim. Bunların peşini bırakmayacağız. Bu hayvan bacakları, bağlanarak atılmış. Bu kasti yapılan bir olaydır. Şu anda sözün bittiği yerdeyiz. Dün akşam yine bir ihbar üzerine bacaklarını kırdıkları 2 adet yavru köpek aldık. Hamile hayvanları, yavruları atıyorlar, tekmeliyorlar. Hayvanları çuvallara doldurup ağzını bağlayıp atıyorlar. Bunları lütfen yapmayın, çok günah. Eğer birazcık Allah sevgisi, Allah korkusu varsa bunların da bir can olduğunu düşünün. Hayvanları rahat bırakın" dedi.

'SİZLERİN HİÇ Mİ VİCDANINIZ YOK?'

Köpeği çuval içinde bulan gençlerden Vural Balal (15), arkadaşları ile ders çalışmaya gittiklerini belirterek, çuvalın içinde köpeği bulduklarını söyledi. Balal, "Bizler de duyarlı bir vatandaş olarak böyle olayları görmek istemiyoruz. Çok yazık, üzgünüz. Allah'tan da mı korkmuyorsunuz? Bizler bu olayı şiddetle kınıyoruz. Bu canım hayvanlardan ne istiyorsunuz da ayaklarını bağlayıp atıyorsunuz. İnsanda biraz vicdan olur. Sizlerde hiç mi vicdan yok?" diye tepki gösterdi.

sokak-kopegini-ayaklarini-baglayip-koyduklari-cuvalla-dereye-atarak-oldurduler-----------_9457_dhaphoto4

sokak-kopegini-ayaklarini-baglayip-koyduklari-cuvalla-dereye-atarak-oldurduler-----------_9457_dhaphoto2

sokak-kopegini-ayaklarini-baglayip-koyduklari-cuvalla-dereye-atarak-oldurduler-----------_9457_dhaphoto1

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu eriklerin fiyatı çeyrek altını solladı! Bu eriklerin fiyatı çeyrek altını solladı!
İlkokul ve ortaokullarda yüz yüz eğitimin detaylarıİlkokul ve ortaokullarda yüz yüz eğitimin detayları
Fecr suresi meali, Türkçe okunuşu, Fecr suresinin fazileti ve sırlarıFecr suresi meali, Türkçe okunuşu, Fecr suresinin fazileti ve sırları
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ

En Çok Okunan Haberler

İçişleri'nden yeni genelge! İşyerlerinin çalışma saatleri değişti

İçişleri'nden yeni genelge! İşyerlerinin çalışma saatleri değişti

Can pazarı: 4'ü çocuk 8 kişi kurtarıldı

Can pazarı: 4'ü çocuk 8 kişi kurtarıldı

Azerbaycan, Ermenistan'la yeni bir savaşa mı hazırlanıyor?

Azerbaycan, Ermenistan'la yeni bir savaşa mı hazırlanıyor?

Fuhuş çetesi çökertildi! Genç kızın canlı yayındaki itirafları şoke etti

Fuhuş çetesi çökertildi! Genç kızın canlı yayındaki itirafları şoke etti

Kalçalarına bakarken yakalandı!

Kalçalarına bakarken yakalandı!

Canlı yayın bir anda karıştı! 'Haysiyet yoksunu'

Canlı yayın bir anda karıştı! 'Haysiyet yoksunu'

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Kabine toplantısı sona erdi

Kabine toplantısı sona erdi

Diğer Haberler

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının saati değişecek mi? Bilim Kurulu Üyesi'nden flaş açıklama

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının saati değişecek mi?

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor uzatıldı mı?

İşten çıkarma yasağı bitiyor!

Çok yüksek riskli kategorideki Konya’da eğlence mekanlarına baskın

Çok yüksek riskli kategorideki Konya’da eğlence mekanlarına baskın

İzmir'de kurye skandalı: Müşterilere giderken uyuşturucu kullanıyorlar

İzmir'de uyuşturucu skandalı! Müşterilere giderken...

Son Dakika: Meral Akşener'den 'fezleke' açıklaması

Meral Akşener'den 'fezleke' açıklaması

2 Mart 2021 reyting sonuçları

2 Mart 2021 reyting sonuçları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.