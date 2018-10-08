Vahşetin böylesi! Genç kızın dekoltesini abartılı bulunca...

Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de genç kızı bacaklarının arasına alarak boğmaya çalıştı.

Genç sevgililerin, üç aydır birlikte olduğu öğrenildi.

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Melissa Gentz'in kabus gibi geceden önce yalnızca 2 bin takipçisi vardı. Şu anda ise, 220 bin.