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Vahşetin böylesi! Genç kızın dekoltesini abartılı bulunca...

DÜNYA HABERLERİ  | 08.10.2018 09:02 | Son Güncelleme

Sevgilisinin sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflara kızan Erick Bretz isimli adam, üniversite öğrencisine dehşeti yaşattı.

Genç kızı, yayınladığı fotoğraflarda göğüslerini ön plana çıkarmakla suçlayan adam, 22 yaşındaki Brezilyalı Melissa Gentz'i tanınmaz hale getirdi.

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'Instagram'daki fotoğraflarda çok fazla göğüs dekoltesi gösteriyorsun' diyen 25 yaşındaki erkek, 22 yaşındaki Brezilyalı sevgilisini tanınmaz hale getirdi.
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Milyoner Erick Bretz, önce Melissa Gentz'i yumrukladı, Yere itip yüzüne tekme attı.
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Saçlarından tutup yerde sürükledi, Yüzüne şişeyle vurdu.
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Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de genç kızı bacaklarının arasına alarak boğmaya çalıştı.
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Vahşi adamın elinden kurtulan genç kız banyoya kaçmayı başardı.
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911'i aramaya çalışırken, sevgilisi banyo kapısını tekmeliyordu.
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Banyo kapısı kırıldı.
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Saldırgan erkek içeri girerken Melissa Gentz dışarı fırlayıp aşağıya koştu.
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Apartmanın girişinde kapıcıdan yardım istedi.
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Kapıcının 911'i aramasıyla ambulans geldi.
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Ve 22 yaşındaki genç kız, hastaneye kaldırıldı.
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ABD'deki Güney Florida Üniversitesi'nde okuyan Melissa Gentz, morarmış yüzünün fotoğrafını Instagram'da yayınladı.
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Hemen ardından birçok Brezilyalı ünlü söz konusu kareyi paylaştı.
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Genç sevgililerin, üç aydır birlikte olduğu öğrenildi.
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Melissa Gentz'in kabus gibi geceden önce yalnızca 2 bin takipçisi vardı. Şu anda ise, 220 bin.
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Erick Bretz tutuklanırken genç kız bir anda Instagram fenomeni oldu.
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