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Vahşetin böylesi! Göre göre yaptı

04.07.2021 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da otomobiliyle ilerleyen bir sürücü, yolun ortasında yatan yavru köpeğin üzerinden geçti. Arkasına bakmadan uzaklaşan sürücünün yaptıkları saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Tepekent Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen sürücünün kullandığı otomobil, yolda yatan yavru köpeğin üzerinden geçti.

ACILAR İÇİNDE KIVRANDI

Kaçmaya çalışırken üzerinden arka tekerin de geçmesi üzerine köpek acılar içinde kıvranmaya başladı. Yolun ortasında yatmasına rağmen sürücünün durmayarak yavru köpeğin üzerinden geçerek ezmesi ve hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

VAHŞET KAMERADA!

Görüntülerde, seyir halinde bulunan otomobilin yolda yatan köpeğin üzerinden geçtiği ve arka tekeriyle de ezdiği anlar yer alıyor.

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Konya
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