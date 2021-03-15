Vahşetin böylesi: Öldürmek için elektrik veriyorlar! Derilerini yüzüp, etlerini satıyorlar

Hayvan hakları aktivistlerinin ziyaret ettiği çiftliklerde, kurt, tilki ve vizonların küçük kafeslerde tutulduğu görüldü. Havyan hakları aktivistleri, çiftlik çalışanlarının hayvan yetiştirme kurallarını göz ardı ettiklerini ve hayvanlara işkence etmede tereddüt etmediklerini söyledi.

ÖLDÜRÜP ETLERİNİ ÇİFTLİĞE YAKIN RESTORANLARA SATIYORLAR

Bir çiftlik çalışanı yaptığı açıklamada, hayvanları öldürüp derilerini yüzdükten sonra etlerini yakınlarda bulunan restoranlara sattıklarını söyledi.

ÇİN'DEN KÜRK İTHAL EDEN ÜLKELERE ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Hayvanlara yapılan işkence ve kötü yaşam şartlarının ortaya çıkaran insan hakları aktivistleri başta Birleşik Krallık olmak üzere Çin'den kürk ithal eden ülkelere kürk alımını durdurmaları çağrısında bulundu.





