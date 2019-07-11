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Vahşetin böylesi! Takı kavgası cinayetle bitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 14:25 | Son Güncelleme

Bursa’da düğününe bir gün kala nişanlısı tarafından dövülerek öldürülen genç kız, son yolculuğuna uğurlandı. Nikah töreni yerine cenaze töreninde bir araya gelen yakınları sinir krizleri geçirirken onlarca kadın genç gelin için eylem yaptı.

Bursa’da önceden sipariş ettiği gelinliğini almak için 3 yıllık nişanlısı Yunus Emre Akar’la (32) Akar’ın evinde buluşan Songül Yalçın (25) nişanlısıyla iddiaya göre takı ve yaşayacakları şehir yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce Akar nişanlısı Yalçın’ı darp etmeye başladı. Genç kız aldığı darbelerle bilincini kaybederken Akar ise 'sinirleri yatışsın' diye dışarı çıktı.

Faturalarını ödeyen Akar yaklaşık 20 dakika sonra eve döndüğünde nişanlısının halen baygın vaziyette yattığını gördü. Akar’ın ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yalçın’ın çoğu baş bölgesi olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olduğunu belirledi. Yalçın’ın darp neticesinde yaralandığını tespit eden sağlık ekipleri polise bilgi verdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri Akar’ı gözaltına alırken genç kız ise hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Akar ilk başta nişanlısını darp ettiğini kabul etmese de boynundaki çiziklerle yakayı ele verdi ve Yalçın’ı darp ettiğini itiraf etti. Akar çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken genç kız ise 2 gün tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Düğün gününde ölen genç kız, ailesinin oturduğu Emek Mahallesi’nde Adnan Menderes Camii’nde son yolculuğuna uğurlandı. Yalçın’ın düğünü yerine cenazesinde bir araya gelen yakınları ve çok sayıda kadın genç kızın öldürülmesini protesto etti. Kadınlar Songül Gelin için yazılan bir şiiri okuyarak ‘Kadına uzanan eller kırılsın’ diye slogan attı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Yalçın’ın annesi katılmazken acılı baba kızının tabutu başında gözyaşı döktü.
Tabutu duvağıyla süslenen genç kız cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığında toprağa verildi. (İHA)
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Bursa düğün kavga kadına şiddet

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