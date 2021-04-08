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  4. Vahşetin böylesi: Vücudu parmaparça oldu! Elindeki satırla eşine saldırmış

Vahşetin böylesi: Vücudu parmaparça oldu! Elindeki satırla eşine saldırmış

08.04.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 61 yaşındaki İsmail T. satırla eşine saldırdı. Aldığı satır darbelerinin ardından ağır yaralanan Nuran T., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası polisi arayarak suçunu itiraf eden saldırgan koca, ekiplere teslim oldu.

Vahşetin böylesi: Vücudu parmaparça oldu! Elindeki satırla eşine saldırmış

Olay, Altınkum Mahallesi 2011 Sokak'ta bulunan apartman dairesinde meydana geldi. İsmail T. ve eşi Nurhan T. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İsmail T., tartışma sırasında eline geçirdiği satırla eşine saldırdı. Nurhan T., vücudunun çeşitli yerlerine aldığı satır darbeleriyle ağır yaralandı.

POLİSE TESLİM OLDU, HER ŞEYİ ANLATTI!

İsmail T., olay sonrası polisi arayarak, eşini yaraladığını söyledi. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Nurhan T., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Nurhan T.’nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Polis ekiplerine teslim olan İsmail T. ise sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA

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kadına şiddet

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