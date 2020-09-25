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Vahşetin böylesi...Çanakkale’de, çuvala koyularak ölüme terkedilen köpeği jandarma kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 11:53 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde geçtiğimiz günlerde bir sokak köpeğinin tüfekle vurularak felç kalmasının ardından, yine aynı bölgede bir vahşet daha yaşandı.

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde geçtiğimiz günlerde bir sokak köpeğinin tüfekle vurularak felç kalmasının ardından, yine aynı bölgede bir vahşet daha yaşandı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, sokak köpeğini çuvala koyarak ölüme terk etti. Çaresiz köpeği jandarma ekipleri kurtardı.
Olay önceki gün Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Pazarköy’de meydana geldi. 20 Eylül Pazar günü bir sokak köpeğinin hedef tahtası haline getirilerek vurulmasının ardından yine aynı bölgede dehşet verici bir olay yaşandı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bir çuvala konulan sokak köpeği Pazarköy’de bir göletin yakınlarında ölüme terk edildi. Çaresiz hayvanın yardımına ise jandarma ekipleri yetişti.
“Pazarköy’de ciddi bir sıkıntı var”
Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Pazarköy’de üst üste yaşanan hayvan vahşetlerinin ardından Sokak Hayvanları Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği (SOHAYKO) Derneği yetkilileri harekete geçti. Konuya ilişkin açıklama yapan SOHAYKO Derneği Başkanı Yasin Yılmaz, “Arkadaşlar biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Çanakkale Pazarköy’de silahla vurulan bir köpek almıştık. Hemen akabinde bir gün sonra derneğimize yeni videolar geldi. Pazarköy’de bir köpeğin çuvala konularak göletin yanına atıldığı ile alakalıydı. Pazarköy Jandarma Komutanlığı ve oradaki vatandaşlar, bu köpekleri kurtarmış ama bu demek oluyor ki Pazarköy’de ciddi bir sıkıntı var. Bir an önce Çanakkale valimizden ricamızdır, lütfen Pazarköy ve bu civardaki sokak hayvanları ile ilgili çalışma yapılsın. Gördüğümüz görüntü adeta vahşet. Hayvanın ağzını yüzünü bağlayarak çuvalın içine koymuşlar ve öylece götürüp, göletin oraya atmışlar. Anlatılanlara göre hayvan çuvaldan çıkarıldığı zaman bile ayakları uyuştuğu için baya bir süre hareket edememiş ve açlıktan önüne atılan kuru ekmekleri yemiş. Dediğimiz gibi; Çanakkale, Yenice ve Pazarköy’de ciddi sıkıntılar var. Sayın valimizden, Sayın içişleri bakanımızdan rica ediyoruz. Buradaki sokak hayvanları ile ilgili sorunu bir an önce çözsünler” dedi.
O sokak köpeği felç kaldı
Öte yandan, 20 Eylül Pazar günü hedef tahtası haline getirilerek vurulan sokak köpeği SOHAYKO Derneği Başkanı Yasin Yılmaz tarafından İstanbul’a getirilerek tedavi altına alınmıştı. Omurilik ve kuyruk sokumu bölgelerindeki saçmalar temizlenmesine rağmen sokak köpeğinin felç kaldığı bildirildi.

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