Vahşetin boyutu büyüyor! Cemal Kaşıkçı'nın parçalarını bulmak için polis hazırlanıyor

Siyah camlı ve resmi plaka taşıyan araçların dışında, günlük işlerde kullanılan ve herhangi bir şekilde dikkati çekmeyen otomobilleri de incelemeye alan ekipler, bazı araçların 'yem' olarak konsolosluktan çıktıktan sonra İstanbul'un farklı noktalarında tur atıp yeniden Levent'e döndüklerini belirledi.

BAZI ARAÇLARI YEM OLARAK TUR ATTIRMIŞLAR Kaşıkçı'nın vahşi bir şekilde öldürüldüğüne ve bedeninin parçalara ayrıldığına kesin gözüyle bakan ekiplerin aramalarını sadece konsolosluk binası ve başkonsolos konutuyla sınırlı tutmayacağı öğrenildi.

İstanbul'daki başkonsolosluk binasına girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan ve Türk güvenlik güçlerine göre vahşice katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ait izlerin bulunması için çalışmalar sürüyor.

SORUŞTURMA YALOVA'YA UZANABİLİR



MİT ve Emniyet tarafından incelenen 26 konsolosluk aracının o güne dair tüm kamera görüntüleri ve GPS sinyallerini inceleyen ekiplerin özellikle Yalova'daki bir çiftlik üzerinde durdukları öğrenildi.

Soruşturmayı yürüten ekibin İstanbul'da başta konsolosluk binası, konsolosun resmi konutu olmak üzere Belgrad Ormanı'nda bazı noktaları da dahil bir çok bölgede çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

İlgili ekiplerin önümüzdeki günlerde Belgrad Ormanıve Yalova'daki çiftlikte gerekli görülmesi halinde kazı yapması bekleniyor.

Kaynak: Yeni Şafak

