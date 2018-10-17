Vahşetin boyutu büyüyor! Cemal Kaşıkçı'nın parçalarını bulmak için polis hazırlanıyor

İstanbul'daki başkonsolosluk binasına girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan ve Türk güvenlik güçlerine göre vahşice katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ait izlerin bulunması için çalışmalar sürüyor.
Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında Başkonsolos'un odasında öldürüldüğünü belirleyen güvenlik güçleri, binada yaptıkları aramalarda özellikle UV ışınlarını kullanan ekipler cinayet delillerine ulaşmıştı.
BAZI ARAÇLARI YEM OLARAK TUR ATTIRMIŞLAR
Kaşıkçı'nın vahşi bir şekilde öldürüldüğüne ve bedeninin parçalara ayrıldığına kesin gözüyle bakan ekiplerin aramalarını sadece konsolosluk binası ve başkonsolos konutuyla sınırlı tutmayacağı öğrenildi.
Siyah camlı ve resmi plaka taşıyan araçların dışında, günlük işlerde kullanılan ve herhangi bir şekilde dikkati çekmeyen otomobilleri de incelemeye alan ekipler, bazı araçların 'yem' olarak konsolosluktan çıktıktan sonra İstanbul'un farklı noktalarında tur atıp yeniden Levent'e döndüklerini belirledi.
ŞEHRİN FARKLI BÖLGELERİNE TAŞINMIŞ OLABİLİR
Kaşıkçı'nın parçalandıktan sonra kimi uzuvlarının konsolosluk dışına çıkarıldığı üzerinde duran ekipler, Başkonsolos Muhammed el-Uteybi'nin resmi konutunun zemin katında hassasiyetle duruyor.
SORUŞTURMA YALOVA'YA UZANABİLİR
MİT ve Emniyet tarafından incelenen 26 konsolosluk aracının o güne dair tüm kamera görüntüleri ve GPS sinyallerini inceleyen ekiplerin özellikle Yalova'daki bir çiftlik üzerinde durdukları öğrenildi.
Soruşturmayı yürüten ekibin İstanbul'da başta konsolosluk binası, konsolosun resmi konutu olmak üzere Belgrad Ormanı'nda bazı noktaları da dahil bir çok bölgede çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.
İlgili ekiplerin önümüzdeki günlerde Belgrad Ormanıve Yalova'daki çiftlikte gerekli görülmesi halinde kazı yapması bekleniyor.
Kaynak: Yeni Şafak
Kaza yaptı, polis ismini anons edemedi!
Ladik İlçe Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanı Üsteğmen M.B gözaltına alındı
Okuldaki patlama 'terör saldırısı' çıktı!
Kayıp diye aranıyordu! Evli adamın erkek sevgilisi canlı yayına çıktı
İran'da düşen Türk jeti ile ilgili THY pilotlarının ses kaydı ortaya çıktı
Bakan'dan başkonsolosa tepki: Dalga geçer gibi!
Huawei'in yeni telefonları Huawei Mate 20, Mate 20 Pro ve Mate 20 X tanıtıldı!
İYİ Parti ve CHP ortak aday çıkaracak iddiası!
Okuyucu Yorumları 0 yorum