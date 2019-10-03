HABER

Vahşetin yıl dönümünde Fuat Oktay'dan dikkat çeken Kaşıkçı paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 05:32 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin sorumluları hesap verene kadar Türkiye sürecin takipçisi olacaktır." ifadesini kullandı.

Vahşetin yıl dönümünde Fuat Oktay'dan dikkat çeken Kaşıkçı paylaşımı

Oktay, Twitter hesabından Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesinin birinci yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bir yıl önce canice katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin sorumluları hesap verene kadar Türkiye sürecin takipçisi olacaktır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için uluslararası topluma da büyük sorumluluk düşmektedir. Bu vesileyle merhum Kaşıkçı'yı rahmetle anıyorum."

Bilal Erdoğan CNN Türk canlı yayınında aktif siyasete neden girmediğini açıkladı!Bilal Erdoğan CNN Türk canlı yayınında aktif siyasete neden girmediğini açıkladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı fuat oktay

En Çok Okunan Haberler

Miss Turkey 2019'u kazanan belli oldu! İşte kraliçe

Miss Turkey 2019'u kazanan belli oldu! İşte kraliçe

Bomba tepki! 'Ben böyle bir adamı aramam'

Bomba tepki! 'Ben böyle bir adamı aramam'

MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin iddialar için açıklama

MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin iddialar için açıklama

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

Karamollaoğlu ile Ali Babacan arasında kritik görüşme!

Karamollaoğlu ile Ali Babacan arasında kritik görüşme!

Burası Bodrum! Önce patlama sesi geldi ardından asfalt çöktü!

Burası Bodrum! Önce patlama sesi geldi ardından asfalt çöktü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan'da kamyonet şarampole devrildi: Yaralılar var!

Erzincan'da kamyonet şarampole devrildi: Yaralılar var!

Aydın'da hareketli gece! Kardeşlerin kavgası mahalleyi karıştırdı!

Kardeşlerin kavgası mahalleyi karıştırdı!

Erzincan'da korkutan yangın! Ekipler seferber oldu!

Erzincan'da korkutan yangın! Ekipler seferber oldu!

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Adıyaman'da feci kaza! Refüje çarpıp taklalar attı!

Adıyaman'da feci kaza! Refüje çarpıp taklalar attı!

Muş’ta 1 terörist teslim oldu

Muş’ta 1 terörist teslim oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.