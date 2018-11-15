Vahşette korkunç detay! 'Cesedi çömelmiş şekilde bağladı, çamaşır makinesine soktu'

Fatih’te Tunuslu Rojdi Tubuldi’nin (50) cesedinin çamaşır makinesine konularak alçı ve sıvayla gömülmesine ilişkin soruşturmada, ev sahibi Sami Ben Abdelghani, olayı polise ihbar eden Muhammed Aymen Mımounı ve o sırada evde bulunan Najla Mekni’ye hakkında “kasten adam öldürmek” suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Fatih’te yaklaşık 5 ay önce Tunuslu Rojdi Tubuldi’nin (50) cesedinin çamaşır makinesine konularak etrafı alçı ve sıvayla kapanmış halde bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

BİRLİKTE ÖLDÜRDÜLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada hazırlanan iddianamede ev sahibi Sami Ben Abdelghani, olayı polise ihbar eden Muhammed Aymen Mımounı ve o sırada evde bulunan Najla Meknı’nin maktülü birlikte öldürdükleri kaydedildi.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede, şüphelilerden Tunuslu Muhammed Aymen Mımounı’nin olayı polise ihbar ettiği kaydedildi.

Muhammed Aymen Mımounı’nın olay yerinde polislere ev sahibi Sami Ben Abdelghani’yi göstererek “Bu öldürdü” dediği kaydedilen iddianamede, ihbarcının göstermesiyle banyodaki çevresi alçı ve sıvayla kapatılmış çamaşır makinesinin içinde maktul Rojdi Tubuldi’nin cesedinin bulunduğu anlatıldı.