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Vahşette yeni detaylar! Sevgilisini boğazını keserek öldürmeden önce arkadaşına kredi çektirmiş

18.12.2021 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, sevgilisi Nebahat Er'i (35) bıçakla boğazını keserek öldürdükten sonra ormanda başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar eden Celal Serçe’nin (40), cinayetten önce arkadaşına 30 bin lira kredi çektirdiği ve 10 bin lira olan borcunu ödedikten sonra kalan parayı ailesine bıraktığı öğrenildi. Celal Serçe’nin, Nebahat Er ile aralarındaki sorunlar nedeniyle cinayeti planladığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Vahşette yeni detaylar! Sevgilisini boğazını keserek öldürmeden önce arkadaşına kredi çektirmiş

Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Taş Ocakları mevkisindeki ormanda, önceki gün sabah saatlerinde, belediyede temizlik işçisi olan Celal Serçe'nin cesedi bulundu. Olay yerine otomobiliyle gelen Serçe'nin başına dayadığı tabancayı ateşleyerek, intihar ettiği belirlendi. Soruşturma başlatılırken, bu kez akşam saatlerinde Esentepe Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi Bahar Sokak'ta yaşayan Nebahat Er'den haber alamayan yakınları, polise durumu bildirdi. Polis ekipleri, eve girdiklerinde, oturma odasında Nebahat Er'in cansız bedeniyle karşılaştı. Er'in boğazının bıçakla kesilerek öldürüldüğü tespit edildi.

Ekipler, 4 çocuk babası Celal Serçe ile eşinden boşanan Nebahat Er arasında ilişki olduğunu, Serçe'nin Er'in boğazını keserek öldürdükten sonra aracıyla ormana gidip, kendisini vurduğunu tespit etti. Ayrıca Serçe'nin kayıp cep telefonu ise Er'in evinde bulundu. Bıçakta bulunan parmak izleri de Serçe ile uyuştu. Celal Serçe'nin cenazesi, dün Körfez ilçesinde toprağa verildi. Nebahat Er’in cenazesi ise bugün Düzce’nin Yığılca ilçesinde defnedilecek.

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KREDİ ÇEKTİRDİĞİ ARKADAŞINA BORCUNU ÖDEMİŞ

Eşinden ayrılan, kronik rahatsızlıkları ve görme bozukluğu nedeniyle yüzde 40’ın üzerinde engeli olması nedeniyle raporu olan Nebahat Er ile ilişkisi olan Celal Serçe’nin, cinayetten önce arkadaşına 30 bin lira kredi çektirdiği öğrenildi. Serçe’nin, kredi çeken arkadaşına 10 bin liralık borcunu ödediği, kalan parayı ise ailesine bıraktığı öğrenildi. Celal Serçe’nin, Nebahat Er ile aralarındaki sorunlar nedeniyle cinayeti planladığı ihtimali üzerinde duruluyor.

DHA

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cinayet Kocaeli
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