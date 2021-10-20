Vahşi bir cinsel hayatı olduğunu söyleyen Cara Delevingne, artık erotik film izlemiyor

Cara Delevingne bir keresinde asansörde tek gecelik ilişki yaşadığını açıkladı. 29 yaşındaki model, Sarah Hyland ve komedyen Whitney Cummings’in yer aldığı Lady Parts programının henüz tamamının yayınlanmamasına rağmen her bölümünde damga vuran anlar yaşanmaya devam ediyor.

Henüz çok genç yaşlarda tek gecelik bir ilişki yaşadığını anlatan Cara Delevingne, “Aslında beni eve bırakacaktı ama asansörde öpüşmeye başladık. Yani çok seksiydi. Harikaydı. Onu sevmediğimden değil, onunla o gün falan tanıştığımdan ve 'bu çılgınlık' gibiydi” dedi. Cara Delevingne, programın ilerleyen anlarında cinselliği doyasıya yaşamaya başladıktan sonra artık erotik film izlemeyi bıraktığını dile getirdi.

