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Vahşi bir cinsel hayatı olduğunu söyleyen Cara Delevingne, artık erotik film izlemiyor

20.10.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cara Delevingne’nin katıldığı cinsellik konulu programda söylediklerinin yankısı sürüyor. Henüz tamamı yayınlanmayan programın yeni bölümünde genç model yine iddialı sözleriyle damga vuruyor. Asansörde tek gecelik ilişki yaşadığını itiraf eden Cara Delevingne, artık erotik film izlemeyi bıraktığını söyledi.

Vahşi bir cinsel hayatı olduğunu söyleyen Cara Delevingne, artık erotik film izlemiyor

Cara Delevingne bir keresinde asansörde tek gecelik ilişki yaşadığını açıkladı. 29 yaşındaki model, Sarah Hyland ve komedyen Whitney Cummings’in yer aldığı Lady Parts programının henüz tamamının yayınlanmamasına rağmen her bölümünde damga vuran anlar yaşanmaya devam ediyor.

Cara Delevingne’dan dudak uçuklatan cinsel ilişki itirafıCara Delevingne’dan dudak uçuklatan cinsel ilişki itirafı

Henüz çok genç yaşlarda tek gecelik bir ilişki yaşadığını anlatan Cara Delevingne, “Aslında beni eve bırakacaktı ama asansörde öpüşmeye başladık. Yani çok seksiydi. Harikaydı. Onu sevmediğimden değil, onunla o gün falan tanıştığımdan ve 'bu çılgınlık' gibiydi” dedi. Cara Delevingne, programın ilerleyen anlarında cinselliği doyasıya yaşamaya başladıktan sonra artık erotik film izlemeyi bıraktığını dile getirdi.

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Cara Delevingne Instagram
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