Vahşi bir kurt ile karşılaşan çobanın yaptıkları şoke etti! ‘Canavara bak canavara’

Sosyal medyada yayınlanan vahşi bir kurt ile çobanın karşılaştığı anlar olay oldu. Açık arazide sürüsünü otlatan çoban kurt ile karşılaşınca olanlar oldu. Çoban önce köpeği ‘Sarı’dan yardım istedi ama beklediği yardımı alamayınca kurdun üstüne kendisi gitti.

Birol Başyiğit isimli Youtuber’ın paylaştığı görüntülerde vahşi bir kurt ile karşı karşıya gelen çobanın rahat tavırları ise akıllara durgunluk verdi.

‘Canavara bak canavara!’ diyerek köpeği ‘Sarı’ya seslenen çobanın köpeğinin kurda saldırmaması üzerine elindeki sopa ile kurdun üstüne yürümesi ve bir süre kurdu kovalaması ise görüntülere yansıdı.

