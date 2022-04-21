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  4. Vahşi bir kurt ile karşılaşan çobanın yaptıkları şoke etti! ‘Canavara bak canavara’

Vahşi bir kurt ile karşılaşan çobanın yaptıkları şoke etti! ‘Canavara bak canavara’

21.04.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sürüsünü otlatan çoban ile vahşi bir kurdun açık arazide karşı karşıya geldiği anlar şaşkına çevirdi. ‘Canavara bak canavara’ diyerek kurdun üstüne yürüyen çobanın rahat tavırlarını görenler adeta şoke oldu. İşte sosyal medyada olan kurt ile çobanın karşılaştığı o anlar…

Sosyal medyada yayınlanan vahşi bir kurt ile çobanın karşılaştığı anlar olay oldu. Açık arazide sürüsünü otlatan çoban kurt ile karşılaşınca olanlar oldu. Çoban önce köpeği ‘Sarı’dan yardım istedi ama beklediği yardımı alamayınca kurdun üstüne kendisi gitti.

Birol Başyiğit isimli Youtuber’ın paylaştığı görüntülerde vahşi bir kurt ile karşı karşıya gelen çobanın rahat tavırları ise akıllara durgunluk verdi.

‘Canavara bak canavara!’ diyerek köpeği ‘Sarı’ya seslenen çobanın köpeğinin kurda saldırmaması üzerine elindeki sopa ile kurdun üstüne yürümesi ve bir süre kurdu kovalaması ise görüntülere yansıdı.

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