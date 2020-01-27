Vahşi canlı hayvan pazarlarında Corona virüsü riski

İSTANBUL, (DHA)- VAHŞİ hayvan türlerinin bir arada olduğu canlı hayvan pazarlarında virüslerin yayılarak mutasyona uğrayabileceği ve daha tehlikeli türlere dönüşebileceğini belirten Veteriner Hekim Dr. Öğr. Üyesi Başak Gökçe Çöl, “Yabani hayvanları avlayan, satan ve tüketen kişiler zoonotik hastalıklara yakalanmada risk altında” dedi.

Son yıllarda yüzlerce insanın ölümüne sebep olan şiddetli akut solunum sıkıntısı sendromu (SARS) ve Orta Doğu solunum sendromu (MERS) ile aynı virüs ailesinden gelen yeni tip Corona virüsünün (2019-nCoV) hava yoluyla bulaştığını ve özellikle memelilerin, kuşların üst solunum ve gastrointestinal sistemini enfekte ettiğini ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Veteriner Hekim Dr. Öğr. Üyesi Başak Gökçe Çöl, virüs hakkında şu bilgiler verdi.

TÜM DÜNYAYI TEHDİT EDİYOR

Hayvanlardan insanlara bulaşan zoonoz hastalıkların son zamanlarda tüm kıtaları etkileyen, dünya çapında yaygın önemli bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini belirten Veteriner Hekim Dr. Öğr. Üyesi Başak Gökçe Çöl, “Yabani hayvan türleriyle insanların temas halinde olması bunların taşıdıkları zoonoz etkenleri insanlara bulaştırmada rol oynuyor. Özellikle yaban hayvanlarının (yarasa, yılan, fare, tilki vb.) besin olarak yoğun taleple tüketildiği, Uzakdoğu ülkeleri de vahşi hayvanlardan insanlara hastalık bulaşmasında riskli bölgeler. Başta Çin olmak üzere tüm dünyayı tehdit eden, Corona virüsü ölüm oranı ve bulaşıcılığı yüksek viral zoonoz etkenlerden biri” diye konuştu.