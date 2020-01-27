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Vahşi canlı hayvan pazarlarında Corona virüsü riski

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.01.2020 12:34 | Son Güncelleme

VAHŞİ hayvan türlerinin bir arada olduğu canlı hayvan pazarlarında virüslerin yayılarak mutasyona uğrayabileceği ve daha tehlikeli türlere dönüşebileceğini belirten Veteriner Hekim Dr.

Vahşi canlı hayvan pazarlarında Corona virüsü riski

İSTANBUL, (DHA)- VAHŞİ hayvan türlerinin bir arada olduğu canlı hayvan pazarlarında virüslerin yayılarak mutasyona uğrayabileceği ve daha tehlikeli türlere dönüşebileceğini belirten Veteriner Hekim Dr. Öğr. Üyesi Başak Gökçe Çöl, “Yabani hayvanları avlayan, satan ve tüketen kişiler zoonotik hastalıklara yakalanmada risk altında” dedi.

Son yıllarda yüzlerce insanın ölümüne sebep olan şiddetli akut solunum sıkıntısı sendromu (SARS) ve Orta Doğu solunum sendromu (MERS) ile aynı virüs ailesinden gelen yeni tip Corona virüsünün (2019-nCoV) hava yoluyla bulaştığını ve özellikle memelilerin, kuşların üst solunum ve gastrointestinal sistemini enfekte ettiğini ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Veteriner Hekim Dr. Öğr. Üyesi Başak Gökçe Çöl, virüs hakkında şu bilgiler verdi.

TÜM DÜNYAYI TEHDİT EDİYOR

Hayvanlardan insanlara bulaşan zoonoz hastalıkların son zamanlarda tüm kıtaları etkileyen, dünya çapında yaygın önemli bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini belirten Veteriner Hekim Dr. Öğr. Üyesi Başak Gökçe Çöl, “Yabani hayvan türleriyle insanların temas halinde olması bunların taşıdıkları zoonoz etkenleri insanlara bulaştırmada rol oynuyor. Özellikle yaban hayvanlarının (yarasa, yılan, fare, tilki vb.) besin olarak yoğun taleple tüketildiği, Uzakdoğu ülkeleri de vahşi hayvanlardan insanlara hastalık bulaşmasında riskli bölgeler. Başta Çin olmak üzere tüm dünyayı tehdit eden, Corona virüsü ölüm oranı ve bulaşıcılığı yüksek viral zoonoz etkenlerden biri” diye konuştu.

“HASTALIĞIN TEDAVİSİ YOK”

Bir dizi genetik mutasyonlara uğrayan virüsün insanları enfekte etme özelliği kazandığını belirten Veteriner Hekim Dr. Öğr. Üyesi Başak Gökçe Çöl, “Ne yazık ki, Corona virüs enfeksiyonu için onaylanmış bir aşı veya antiviral tedavisi henüz mevcut değil. Virüsün kaynağı ve nasıl bulaştığı hem hastalığın önlenmesi hem de tedavisinde 2019-nCoV'un yaşam döngüsünün daha iyi anlaşılması gerekiyor” dedi.

“KEDİ VE KÖPEKLERDE GÖRÜLEN VİRÜS İNSANLARA GEÇMEZ”

Veteriner Hekim Dr. Öğr. Üyesi Başak Gökçe Çöl,şunları söyledi:

“Son zamanlarda sosyal medyada yapılan paylaşımlarda “İnsanlara kedi ve köpeklerden Corona virüsünün bulaşabileceği konusunda akıllarda soru işaretleri oluşturuyor. İnsanlarda özellikle solunum yollarını etkileyen Corona virüslerinin kedi ve köpeklerde görülen türleri çoğunlukla bağırsak enfeksiyonlarına (ishal-kanlı ishal) neden oluyor. Kedilerde görülen Corona virüs köpeklere geçmemekte, aynı şekilde köpeklerde görülen Corona virüs de sadece köpekler arasında bulaşıcı olup kedilere geçmemektedir. Kedi ve köpekler arasında görülen Corona virüsü zoonoz hastalıklardan değildir ve insanlara bulaşmaz.”

“VAHŞİ CANLI HAYVAN PAZARLARINDA TEHLİKE YÜKSEK”

Son derece bulaşıcı özellikte olan yeni tip Corono virüsün nefes, öksürük, hapşırma ve temas yoluyla hastalığın yayıldığını belirten Veteriner Hekim Dr. Öğr. Üyesi Çöl, “Asya'da, özellikle Çin'de vahşi hayvanlara olan talep, küresel salgın hastalıkların oluşumunu artırarak uzun yıllardır insan sağlığını tehdit ediyor. Vahşi hayvan türlerinin bir arada bulunduğu canlı hayvan pazarların virüslerin yayılarak mutasyona uğrayabileceği ve daha tehlikeli türlere dönüşebileceği bir gerçek. Yabani hayvanları avlayan, satan ve tüketen kişiler zoonotik hastalıklara yakalanmada risk altında. Halk sağlığının korunması için yabani hayvanlardan hastalık bulaşmasının engellenmesi amacıyla gerekli önlemler ivedilikle ele alınmalı” dedi.

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