Vahşi Cennetler: Güney Asya belgesel filminin galası Mumbai’de yapıldı

“Film, iklim değişikliği riski altındaki yaşam alanlarını gözler önüne seriyor”

Projenin elçisi Freida Pinto ise “Bu iyi hazırlanmış belgesel sayesinde dünya ve hemşehrilerim, büyüleyici lakin iklim değişikliği tehlikesi altındaki ülkemin egzotik yaban hayatı, nadir bulunan hayvanların yaşantıları, kendine has vahşi doğa koruma alanları ve harikulade manzaralarıyla içsel bir bağ kurabilecekler. Bu filmde tanıtacağımız pek çok harika yaratık, güzellikleri, dayanıklılıkları, hayatta kalma içgüdüleri ve kırılganlıklarıyla sizin kalplerinizi kazanacak. Vahşi Cennetler: Güney Asya, Bristol’de bulunan ve doğal tarih çekimlerinin global HQ’su olan Off the Fence Productions tarafından hazırlandı. Filmin seri yapımcılığını Andrew Zikking, yönetmenliğini Tom Barton-Humphreys, idari yapımcılığını ise Ellen Windemouth ve Allison Bean üstlendi. UHD’de gala yapmak, Wild Edens: Güney Asya’yı çekmek; ekibi ve ekipmanları, yoğun ormanlar, verimli ovalar, yükselen dağlar ve gezegenin en büyük mangrov ormanı gibi bölgenin en çeşitli manzaralarına götüren ve aylarca süren bir deneyim oldu. Film, ikonik vahşi hayatın egzotik birleşme noktasını ve iklim değişikliği riski altındaki yaşam alanlarını gözler önüne sermekte ve izleyiciye ‘bu konu hakkında nasıl potansiyel çözümler üretilebiliri düşündürmekte” dedi.