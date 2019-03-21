Vahşi Cennetler: Güney Asya belgesel filminin galası Mumbai’de yapıldı

İklim değişikliği konusuna dikkat çeken Vahşi Cennetler (Wild Edens) serisinin üçüncü filmi “Vahşi Cennetler: Güney Asya” (Wild Edens: South Asia) adlı yeni belgeselin prömiyeri Hindistan’ın Mumbai kentinde gerçekleşti. Rusya Atom Enerjisi Kurumu Rosatom tarafından izleyici ile buluşturulan belgesel film, bu bahar National Geographic’te yayınlanacak.

Dünyanın önde gelen güvenli ve temiz enerji üreticisi olan Rosatom, küresel iklim değişikliği ile ilgili tehditlerle yakından ilgileniyor. Rosatam, bu çerçevede, küresel ısınmaya karşı mücadeleye adanmış belgesel serisinin yeni filmi Vahşi Cennetler: Güney Asya’nın galasını Mumbai’de yaptı. Hindistan ve Bangladeş’in eşsiz doğal yaşam alanlarındaki hayvanlar ve bitkilere odaklanan belgesel, Sunderban Deltası, Tamil Nadu’nun bazı bölgeleri ve Batı Ghats gibi çeşitli yerlerde çekildi.

“Dünya toplumunu uyandırıp doğru olanı yapmaya çağırıyoruz”

Filmin galasında konuşan Rusatom International Network Kıdemli Başkan Yardımcısı Vadim Titov, “Uluslararası ortaklarımızla birlikte küresel çevresel zorlukları çözme sorumluluğunu alıyoruz ve dünya toplumunu uyandırıp doğru olanı yapmaya çağırıyoruz. Mahatma Gandhi’nin de dediği gibi; ‘Dünyada görmek istediğiniz değişikliğin kendisi olun’” ifadelerini kullandı.