HABER

"Vahşi Cennetler: Türkiye" belgeselinin Mersin gösterimi yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 12:56 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom tarafından iklim değişikliği ve küresel ısınmanın yarattığı tehditlere dikkati çekmek amacıyla hazırlatılan "Vahşi Cennetler: Türkiye" belgeselinin Mersin'deki ilk gösterimi gerçekleştirildi

MERSİN (AA) - Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS'yi inşa eden Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu "Rosatom" tarafından iklim değişikliği ve küresel ısınmanın yarattığı tehditlere dikkati çekmek amacıyla hazırlatılan "Vahşi Cennetler: Türkiye" (Wild Edens: Turkey) belgeselinin Mersin'deki ilk gösterimi yapıldı.

Akkuyu Nükleer Mersin Toplum Bilgilendirme Merkezi Başkanı Eyyüp Lütfi Sarıcı, kette bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, küresel ısınmanın insanlığın karşı karşıya kaldığı en etkili zorluklardan biri olduğunu belirtti.

İklim değişikliğinin çevre için ciddi sonuçlara yol açtığını ifade eden Sarıcı, kuraklıklar, orman yangınları, eriyen buzullarla birlikte ekolojik sistemlerin tüm hayvan ve bitki türlerinin kaybedildiğini bildirdi.

Rosatom'un, ortak yaşam alanlarının korunması konusundaki sorumluluğunu yerine getirmek amacıyla "Vahşi Cennetler Projesi"ni başlattığını dile getiren Sarıcı, şöyle konuştu:

"Rosatom bu projeyle 2 hedef belirlemiştir. İlki uluslararası kamuoyunun dikkatini çoğunlukla el değmemiş eşi benzeri olmayan doğanın güzelliğine çekmek, ikincisi ise küresel izleyiciye insan faaliyetlerinin yıkıcı sonuçlarını bu doğal ortama nasıl zarar verebileceğini hatırlatmak. Filmimiz ekosistemin kırılganlığını ve her birimizin gezegenimizin kurtarmaya katılımıyla önemini göstermektedir. Rosatom 70 yılı aşkın bir süredir gelecek nesillere yeşil ve güvenilir bir enerji kaynağı sağlamak için çalışmaktadır. Sadece 2018 yılında santrallerimiz 584 milyon ton karbondioksit salınımını önledi."

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Demirak da "Küresel Isınma ve Enerji" başlıklı sunumunda, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın aslında bir çevre konusu olduğunu söyledi.

Toplumların çevre felsefesi konusunda istenen seviyede olmadığına dikkati çeken Demirak, çevre eğitiminin önemine değindi.

Demirak, daha sonra küresel ısınma ve enerjiyle ilgili bilgiler veren sunum yaptı.

Konuşmaların ardından, Kars sulak arazisi, Mersin bölgesi ve Akdeniz kıyı şeridini de kapsayan alanlarda çekilen belgeselin gösterimi gerçekleştirildi.

Nemrut Dağı'na zorlu yolculukNemrut Dağı'na zorlu yolculuk
Yayla göçü renkli görüntülerle başladıYayla göçü renkli görüntülerle başladı
Hobisi mesleği olduHobisi mesleği oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iklim değişkliği Mersin Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom Wild Edens: Turkey

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güneşin en güzel halini görmek için Nemrut Dağı'na çıktılar

Güneşin en güzel hali! Görmek için oraya akın ettiler

Nazmi Mete Cantürk'ün ev hapsi kaldırıldı!

Flaş gelişme! Ev hapsi kaldırıldı

Nemrut Dağı'na zorlu yolculuk

Her gün bu yolu geçiyorlar! Tam 15 kilometre boyunca...

İzmir'de akılalmaz olay! "Bunun adı Vandalizmdir"

İzmir'de akılalmaz olay! "Bunun adı Vandalizmdir"

TSK'dan Anıtkabir açıklaması!

TSK'dan Anıtkabir açıklaması!

Cadde ortasında feci anlar! Saniye saniye görüntülendi

Cadde ortasında feci anlar! Kimse bakamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.