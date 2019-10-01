Vahşi cinayet hafızalardaki yerini koruyor

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin üzerinden 1 yıl geçerken, yaşanan vahşet hala hafızalardaki yerini koruyor. Olaydan 1 yıl sonra konsolosluk aracının bulunduğu Sultangazi’deki otoparkın çevresindeki esnaf o günleri anlattı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018’de gittiği Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü. Vahşi cinayetin üzerinden 1 yıl geçerken, konsolosluk aracının bulunduğu Sultangazi’deki otoparkın çevresindeki esnaf, o günleri anlattı. Öte yandan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman yaptığı açıklamada, “Bu olay benim sorumluluğum altında oldu, tüm sorumluluğu üstleniyorum” demişti.

“Gece saat 01.00’de yıkama arabasının gelip otoparkı yıkadığını söyledi”

1 yıl önce yaşanan olayda otoparkın gece bekçisinin olaydan birkaç gün önce gelen kişilerce otoparkın yıkandığını kendilerine anlattığını iddia eden işletmeci Celal Göktürk, “Biz burada çok fazla kamera geldiğini gördük. Olayın ilk başta ne olduğunu bilmiyorduk. İnsanlarla konuşunca detaylı bir şekilde anlattılar. Daha önce arabanın girip çıktığını görüyorduk. Tam karşımızda otoparkın girişinde araba sürekli girip çıkıyordu. Hatta daha önce bize şoförün burada oturduğunu söylemişlerdi. Olaydan bir iki gün önce gece şöyle bir olay da olmuş. Gece bekçisi daha sonra anlattı bize bunu. Gece saat 01.00’de yıkama arabasının gelip otoparkı yıkadığını söyledi. Bu güne kadar kesinlikle böyle bir şey olmadığını, 2 seneden beri burada olduğunu, ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını söylemişti” dedi.