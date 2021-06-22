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Vahşi cinayet sonrası hakim karşısına çıktı! Duruşma boyunca ağladı

22.06.2021 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da evlerinde karısını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan şahıs duruşma boyunca gözyaşı döküp ağladı.

Vahşi cinayet sonrası hakim karşısına çıktı! Duruşma boyunca ağladı

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi Selimiye Sokak No 6’da bulunan 4 katlı apartmanın 4. katında 13 Şubat akşamı meydana geldi.

EŞİNİ BOYNUNDAN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRMÜŞTÜ

İddiaya göre, mühendis Oğuz Taner Ekmenci (50), 2 çocuk annesi karısı Mihrican Ekmenci’yi (46) evlerinde boynundan bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı koca, polis tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AİLESİ CİNAYETİN PLANLI İŞLENDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Oğuz Taner Ekmenci hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın ilk duruşması akşam geç saatlere kadar devam etti. Mihrican Ekmenci'nin anne, babası ve kardeşleri cinayetin planlı işlendiğini ve sanığın anne ve babasının da iştirak ettiğini iddia etti ve sanığın da en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

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DURUŞMA BOYUNCA AĞLADI

Duruşma boyunca ağlayan Oğuz Taner Ekmenci verdiği ifadede, "Çok uzun süredir tartışıyoruz. Kavga ediyoruz. Olay gecesi de bağırdı çağırdı bana. Oğlumla kavga etti ben ayırdım. 'Eve para getirmiyorsun' dedi. Geçmişten gelen birikimin etkisiyle bir anlık cinnetle mutfaktan bıçağı aldım bir sefer vurdum. Öldürme kastım yoktu" diye konuştu.

AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILACAK

Tanıkların dinlenmesinin ardından Oğuz Taner Ekmenci'nin avukatı Adnan Aydın müvekkilinin İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edilerek adli dengesinin ve cezai ehliyetinin tam olup olmadığının araştırılmasını talep etti. Mahkeme Oğuz Taner Ekmenci'nin adli tıp kurumuna sevk edilerek akli dengesinin ve cezai ehliyetinin olup olmadığının araştırmasına karar vererek duruşmayı 4 Kasım tarihine erteledi. (İHA)

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cinayet Samsun

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