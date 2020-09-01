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Vahşi cinayetin faili ve arkadaşı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 18:34 | Son Güncelleme

Samsun’da bir kişinin sokak ortasında vahşice öldürülmesi olayının faili ile saklanmasına yardım ettiği iddia edilen şahıs mahkemece tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Samsun’un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Kanije Sokak’ta 19 Ağustos’ta meydana gelen olayda, Hüsame Ünveren (24) silahlı ve pompalı tüfekli saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun’da bir kişinin sokak ortasında vahşice öldürülmesi olayının faili ile saklanmasına yardım ettiği iddia edilen şahıs mahkemece tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun’un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Kanije Sokak’ta 19 Ağustos’ta meydana gelen olayda, Hüsame Ünveren (24) silahlı ve pompalı tüfekli saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay anı cep telefonu ile anbean görüntülendi. Cep telefonu görüntülerine göre olayda tabancayı kullanan ve ölen gence tabanca kabzası ile vuran Ahmet C. (23) ile yine olayda pompalı tüfekle gence ateş eden ve tüfekle darp eden Serkan T. kayıplara karıştı. Söz konusu şahısların Trabzon Çaykara Sultan Murat Yaylası’ndaki bir konaklama yerinde sahte kimlikle 3 gün kaldıkları tespit edildi. Samsun polisi, cinayet şüphelilerinin saklanmalarına yardım ve yataklık ettikleri iddia edilen İ.K. (41) adlı kadın ile E.C. (24) ve Ş.E.’yi (34) de yakalayarak gözaltına aldı. Trabzon’da yakalanan 3 kişi Samsun’a getirildi. Cinayet Bürosundaki sorguları tamamlanan 1’i kadın 3 kişi dün akşam çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun polisi yaptıkları araştırma sonucu silahla ateş eden ve silah kabzası ile ölen gencin kafasına defalarca vurduğu ileri sürülen Ahmet C.’nin Samsun’un Vezirköprü ilçesinde saklandığı evi tespit etti. Ahmet C. ile ilçede saklanmasını sağladıkları iddia edilen E.Ö., F.T. ve A.C.Y. gözaltına alındı. Polis, Ahmet C.’nin ağabeyi Gökhan C.’yi de gözaltına aldı.

Polisteki sorguları tamamlanan 5 kişi bugün geniş güvenlik önlemleri altında Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren katil zanlısı Ahmet C. ile saklanmasına yardımcı olduğu iddia edilen A.C.Y., saat 18.00 sıralarında tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, Ahmet C.’nin ağabeyi Gökhan C. ile E.Ö. ve F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili firarda olan cinayetin diğer faili Sertan T.’nin ise yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.

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