Vahşi cinayetin firari son faili de yakalandı

Samsun’da bir kişinin sokak ortasında vahşice öldürülmesi olayının firari son faili de yakalandı.

Samsun’un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Kanije Sokak’ta 19 Ağustos’ta meydana gelen olayda, Hüsame Ünveren (24) silahlı ve pompalı tüfekli saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay anı cep telefonu ile anbean görüntülendi. Cep telefonu görüntülerine göre olayda tabancayı kullanan ve ölen gence tabanca kabzası ile vuran Ahmet C. (23) ile yine olayda pompalı tüfekle gence ateş eden ve tüfekle darp eden Serkan T. kayıplara karıştı. Ahmet Ç. bugün çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, olayın son firari faili olan Serkan T. de bugün yakalanarak gözaltına alındı. Olayda ilgili soruşturma devam ediyor.

