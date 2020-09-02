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Vahşi cinayetin son faili de tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 20:33 | Son Güncelleme

Samsun’da bir kişinin sokak ortasında vahşice öldürülmesi olayının son faili de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Samsun’un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Kanije Sokak’ta 19 Ağustos’ta meydana gelen olayda, Hüsame Ünveren (24) silahlı ve pompalı tüfekli saldırı sonrası, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun’da bir kişinin sokak ortasında vahşice öldürülmesi olayının son faili de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun’un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Kanije Sokak’ta 19 Ağustos’ta meydana gelen olayda, Hüsame Ünveren (24) silahlı ve pompalı tüfekli saldırı sonrası, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay anı cep telefonu ile anbean görüntülendi. Cep telefonu görüntülerine göre olayda tabancayı kullanan ve ölen gence tabanca kabzası ile vuran Ahmet C. (23) ile yine olayda pompalı tüfekle gence ateş eden ve tüfekle darp eden Serkan T.(18) kayıplara karıştı.
Ahmet Ç. yakalanmasının ardından dün çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, olayın son firari faili olan Serkan T. de dün yakalandı. Polisteki sorgusu tamamlanan Serkan T., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Serkan T., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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