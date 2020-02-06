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Vahşi cinayetlerde flaş gelişme!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2020 22:05 | Son Güncelleme

İzmir'de Suriyeli hamile kadın ve 5 yaşındaki oğlunun ölümü sonrası gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Vahşi cinayetlerde flaş gelişme!

Menemen ilçesinde, Suriye uyruklu hamile kadın Manar Alahmed (35) ve 5 yaşındaki oğlu Muhammed evde ölü bulundu. Olayla ilgili Suriyeli ailenin komşusu olduğu öğrenilen baba ve iki oğlu Ş.E. O.E. ve H.E isimli şüpheliler gözaltına alındı, ardından Menemen İlçe Emniyetinde biten sorgularının ardından Menemen Adliyesine getirildi.

3 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

3 şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma ve ifade alma işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
izmir Suriye Vahşi Cinayet

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