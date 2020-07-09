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Vahşi cinayette flaş gelişme! Önce bıçakladı sonra yaktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2020 20:48 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da geçtiğimiz şubat ayında kadın arkadaşını öldüren, ardından yakarak cesetten kurtulmaya çalışan cinayet zanlısının yargılanmasına devam edildi. İleri bir tarihe ertelenen duruşmada cinayete kurban giden kadının yakınları katil zanlısının en ağır cezayı almasını istedi.

Vahşi cinayette flaş gelişme! Önce bıçakladı sonra yaktı

Geçtiğimiz 18 Şubat'ta meydana gelen olayda, çalıştığı otelden mesai sonrası ayrılan ve bir daha haber alınamayan Dursiye Sağlam’ın erkek arkadaşı Ahmet C., tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayın ardından Ahmet C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşanan vahşet sonrası Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülen duruşmasında Sağlam’ın avukatları ve aile üyeleri hazır bulundu. Duruşmada Sağlam’ın eşi Ü.S., oğlu M.S. ve kızı K.S.’nin zanlının en ağır cezayı almalarını istedi. Mahkeme heyeti dosyada yaptığı incelemelerin ardından duruşmayı 16 Temmuz 2020’ye ertelerken, sanık Ahmet C.’nin tutukluluk halinin ise devamına karar verdi.

"SAĞLAM, 11 BIÇAK DARBESİNİN ARDINDAN YAKILARAK ÖLDÜRÜLDÜ"

Mahkeme sonrası Afyonkarahisar Adliyesi önünde ‘Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’ üyesi aynı zamanda Sağlam’ın avukatlığını yapan kadın avukatlar basın açıklaması yaptı. Grup üyeleri adına konuşan avukat Burcu Seyhan, Dursiye Sağlam’ın 11 bıçak darbesinin ardından yakılarak öldürüldüğünü hatırlattı. Seyhan, önümüzdeki hafta görülecek karar duruşmasında Sağlam’ı savunmak için hazır olacaklarını ifade etti.

Öte yandan Dursiye Sağlam’ın öldürüldükten sonra cesedinin bir kısmı yakılmış halde bulunmuştu. (İHA)

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