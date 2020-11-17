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Vahşi doğa fotokapanla görüntülendi!

17.11.2020 16:41 | Son Güncelleme:
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Vahşi doğa fotokapanla görüntülendi!

Kırıkkale'de fotokapana yansıyan görüntüler yaban hayatını gözler önüne serdi. Birçok farklı alana yerleştirilen fotokapanlarla takip edilen yaban hayvanların merak edilen yönü...

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü, yaban hayvanlarını korumak ve popülasyonlarını takip etmek için dağlık ve kırsal alanlardaki birçok noktaya fotokapan yerleştirdi.

Bugüne kadar birçok hayvanı görüntüleyen fotokapanlara son olarak, bölgede varlıkları bilinen ancak bugüne kadar hiç görüntülenemeyen porsuk ve vaşak takıldı. Ayrıca karaca, tavşan, domuz, gelincik ve tilki gibi doğada yaşayan hayvanlar da fotokapanlarca görüntülendi.

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Görüntülerde hayvanların doğal yaşamlarında özgürce dolaştığı görülüyor.

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(İHA)

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