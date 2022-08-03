HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Vahşi doğada en güzel anları yakalamak isteyenler için fotokapan tavsiyeleri

Vahşi doğada en güzel anları yakalamak isteyenler için fotokapan tavsiyeleri

01.08.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belgesel çekimlerini ve vahşi doğayı çok sevenleri şöyle bir kenara alalım. Siz de doğada bulunmaktan ve hayvanları takip etmekten keyif alıyorsanız mutlaka fotokapan edinmelisiniz. ''Fotokapan nedir?'' ve ''Fotokapan nasıl çalışır?'' gibi soruları sizler için açığa kavuşturduk. Vahşi doğada en güzel anları yakalamak isteyenler için fotokapan tavsiyelerine göz atmaya ne dersiniz?

Vahşi doğada en güzel anları yakalamak isteyenler için fotokapan tavsiyeleri

İçindekiler

  • 1. 16 MP'lik yüksek kamera çözünürlüğü ile Bushnell Essential E3 16 MP HD Fotokapan
  • 2. Su geçirmez özellikli: BiNtech Fotokapan Kamera
  • Günün fırsatları için acele edin! İndirimlisi varken daha fazla ödemeyin! (03.08.2022)
  • 3. IR LED'i sayesinde hem gece hem gündüz çekim yapabilir: Juo JH-770 Fotokapan Av Kamerası
  • 4. Piroelektrik kızılötesi algılama teknolojisi ile SJCAM M50 Fotokapan Kamera Yeşil
  • 5. Süper kontraslıkta mükemmel görüntüler için: Ultratekno Fotokapan Vahşi Yaşam Takip Avcı Kamerası
  • 6. 42 LED'li PIR sensörü ile Powermaster HH-632 Fotokapan
  • 7. Hızlı ve net çekim: Bewinner 20MP 1080P Av Kamerası
  • 8. 90 derece kamera lens açısı ve 60 derece PIR özelliği ile Alfa Fotokapan Kamuflaj Kamera
  • 9. Zifiri karanlıkta bile görüntüyü anında yakalayan: yongke 12MP 1080P İz ve Oyun Kamerası
  • 10. Çöl veya tropik yağmur ormanlarında bile kullanıma uygun: Kingboss Sc-500 1080p Su Geçirmez Gece Görüşlü Fotokapan

Fotokapan, sabitlendiği bölgedeki hareket eden kişi ve hayvanları algılayarak uzak mesafeden bile fotoğraf ve video çekmeye yaran bir makine. Özellikle avcı, izci ve kamp yapan kişiler tarafından sıkça kullanılıyor. Fotokapan, IR LED ve hareket sensörleri ile çalışıyor ve genellikle kamuflaj deseninde üretiliyor. Bu sayede hayvanları rahatsız etmeden kolayca net şekilde çekim yapıyor. Haydi, sizler için derlediğiniz ürünleri detaylı olarak inceleyelim.

1. 16 MP'lik yüksek kamera çözünürlüğü ile Bushnell Essential E3 16 MP HD Fotokapan

Vahşi doğada en güzel anları yakalamak isteyenler için fotokapan tavsiyeleri

***Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

En iyi fotokapan markaları arasında yer alan Bushnell, yüksek performansı ile kullanıcılardan tam not almayı başarıyor. Bushnell Trophy Cam Essential HD, orman gibi dış mekânlarda en iyi şekilde çekim yapmanızı sağlıyor. Makinenin ayarlanabilir özellikleri sayesinde tetikleyici başına 5 ve 60 saniye arasında video çekebilirsiniz. 16 mp’lik kamera çözünürlüğü ve otomatik gece/gündüz sensörü sayesinde net ve canlı görüntüler yakalayabilirsiniz. Olumlu yorumlarıyla da kalitesini kanıtlayan Trophy Cam Essential HD, bir set pil ile 12 aya kadar dayanıyor. Mükemmel anları yakalamak için ürünü satın almanız yeterli.

Ürünü İncele

2. Su geçirmez özellikli: BiNtech Fotokapan Kamera

Vahşi doğada en güzel anları yakalamak isteyenler için fotokapan tavsiyeleri

BiNtech Fotokapan Kamera, listemizin uygun fiyatları ürünleri arasında yer alıyor. Gece görüşlü, harekete duyarlı ve kamuflaj görünümlü kamera ile vahşi hayvanları gözetleyebilir, evinizin ve deponuzun güvenliğini sağlayabilirsiniz. Ürün, fotoğraf çekmek ve video dosyalarını taşımak için oldukça ideal. Modelin 12 MP kamerası sayesinde net fotoğraflar ve 1080p HD video çözünürlüğü ile videolar çekebilirsiniz. 120 derece geniş açı lensi sayesinde istediğiniz görüntüyü kolayca yakalayabilirsiniz. Avcılık kamerası su geçirmiyor ve altı adet pil ile çalışıyor. Ürünün görüntü sensörü 3 MP renkli CMOS, tetik süresi 0,8 saniye ve pır açısı 110 derece.

Ürünü İncele

Günün fırsatları için acele edin! İndirimlisi varken daha fazla ödemeyin! (03.08.2022)

Erkek terlikler

Ev giyim & iç giyim & mayo

Erkek parfümler

Kadın parfümler

Eastpak çantalar

2K ajanda ve ofis malzemeleri

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

3. IR LED'i sayesinde hem gece hem gündüz çekim yapabilir: Juo JH-770 Fotokapan Av Kamerası

Vahşi doğada en güzel anları yakalamak isteyenler için fotokapan tavsiyeleri

Sıradaki en iyi fotokapan önerimiz Juo JH-770. Makinenin üzerinde bulunan gelişmiş hareket algılayıcıları, sabitlendiği alanda hareket olduğu zaman otomatik olarak fotoğraf veya video çekiyor. 1080P video çözünürlüğü ve IR LED'i sayesinde gece gündüz fark etmeden görüntüleri kaliteli şekilde kayıt altına alıyor. Ürün, 8 adet AA kalem pil ile çalışıyor ve modelin ortalama 6 ay kadar bekleme süresi bulunuyor. Hava şartlarına karşı dayanıklı kamera; yağmur suyu, kar suyu ve nem geçirmiyor. Avınızı takip etmek için ya da doğa görüntüleri almak için bu cihazı kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele

4. Piroelektrik kızılötesi algılama teknolojisi ile SJCAM M50 Fotokapan Kamera Yeşil

Vahşi doğada en güzel anları yakalamak isteyenler için fotokapan tavsiyeleri

SJCAM M50 Fotokapan Kamera, piroelektrik kızılötesi algılama teknolojisi ile çalışıyor. Bu sayede hayvan veya insan algıladığında otomatik olarak fotoğraf ve video çekmeye başlıyor. Makine, insan ya da hayvan algılamadığında ise uyku modunda çalışıyor ve daha düşük güç tüketiyor. Modelin bir adet ana sensörü ve bir adet alt sensörü bulunuyor. İki sensör aynı anda açıldığında kamera, hayvanı algıladıktan 0.2-0.3 saniye sonra fotoğraf çekmeye başlıyor. Kamera, 30 FPS’te 24 MP JPEG fotoğraf ve 1728 x 1296 çözünürlükte video çekiyor. Geceleri ise modelin kızılötesi ışığı otomatik olarak açılıyor.

Ürünü İncele

5. Süper kontraslıkta mükemmel görüntüler için: Ultratekno Fotokapan Vahşi Yaşam Takip Avcı Kamerası

Vahşi doğada en güzel anları yakalamak isteyenler için fotokapan tavsiyeleri

Sıradaki fotokapan tavsiyemiz Ultratekno Fotokapan Vahşi Yaşam Takip Avcı Kamerası. Ürün, 12 MP HD fotoğraf ve HD 1920 x 1080 P 25 FPS çözünürlükte videoları süper kontrastlıkta ve mükemmel netlikte çekiyor. 120 derece geniş açı lensi sayesinde çekmek istediğiniz her görüntü için geniş görünüm sağlıyor. Avcı kamerası, 49 PCS 940 nm ile donatılmış ve 0.8 saniye tetik hızına sahip. Kutu içeriğinde Türkçe menülü takip kamerası, kemer, USB kablosu ve Türkçe kullanım kılavuzu bulunuyor. Size de ürün sayesinde harika çekimler yapmak kalıyor.

Ürünü İncele

6. 42 LED'li PIR sensörü ile Powermaster HH-632 Fotokapan

Vahşi doğada en güzel anları yakalamak isteyenler için fotokapan tavsiyeleri

Powermaster HH-632 Fotokapan özellikleri temel olarak 16 MP kamera ve 1080P video yüksek çözünürlüğü ile öne çıkıyor. Modelin 120 dereceye sahip 42 LED'li PIR sensörleri, doğadaki tüm vahşi hayvanları kayıt altına almanıza imkân tanıyor. IP56 su geçirmez sertifikası sayesinde yağmur, kar ve nem gibi dış koşullardan etkilenmeden çekim yapabilirsiniz. Makinenin 5.0 MP renkli CMOS sensörü, FOV/Field 60 3,5 mm lensi ve 2,4 inç ekranı bulunuyor. Görüntü çözünürlüğünü 20 MP, 16 MP, 12 MP, 8 MP, 5 MP ve 3 MP olarak ayarlayabilirsiniz.

Ürünü İncele

7. Hızlı ve net çekim: Bewinner 20MP 1080P Av Kamerası

Vahşi doğada en güzel anları yakalamak isteyenler için fotokapan tavsiyeleri

Bewinner Av Kamerası, 20 MP fotoğraf ve 1080 P video çözünürlüğüne sahip. Tetik mesafesi 25m/82 ft’ye kadar olan fotokapan, hareket eden bir hayvanı algıladığında 0,2 saniye içinde hızlı ve net şekilde etkinleşiyor. IP66 özelliği sayesinde su ve toz geçirmiyor. Kamera bu sayede yağmurlu ve tozlu ortamlarda da uzun süre zarar almadan çalışabiliyor. 12 aya kadar bekleme süresi ve 512 GB’a kadar hafıza genişletme yuvası bulunuyor. Fotokapan kurulumu için makineyi çalıştırıp özelliklerini istediğiniz gibi ayarlayın. Ardından kemeri ile sabitlemek istediğiniz yere sıkı şekilde yerleştirin. Bu kadar kolay!

Ürünü İncele

8. 90 derece kamera lens açısı ve 60 derece PIR özelliği ile Alfa Fotokapan Kamuflaj Kamera

Vahşi doğada en güzel anları yakalamak isteyenler için fotokapan tavsiyeleri

Kamuflaj görünümlü Alfa Fotokapan Kamera, 16 MP kamerası ile tüm beklentileri karşılayacak özelliklere sahip. Kameranın üzerindeki 40 adet görünmez IR LED'ler gece görüş özelliği sunar. Böylece model, gece de gündüz çektiğiniz gibi net fotoğraflar çekmenize imkân tanır. Ürünün 32 GB’a kadar harici hafıza desteği ile saatlerce video kaydedip anlık fotoğraflar çekebilirsiniz. 90 derece kamera lens açısı ve 60 derece PIR hareket algılama teknolojisi ile daha geniş alanda kayıtlar yapabilirsiniz. Model, doğa uyumlu kamuflaj deseni sayesinde konumlandırıldığı alanda hayvanlar tarafından fark edilmez.

Ürünü İncele

9. Zifiri karanlıkta bile görüntüyü anında yakalayan: yongke 12MP 1080P İz ve Oyun Kamerası

Vahşi doğada en güzel anları yakalamak isteyenler için fotokapan tavsiyeleri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

yongke İz ve Oyun Kamerası, maksimum performans sunarak vahşi doğada istediğiniz her fotoğrafı kolayca çekmenizde en büyük yardımcınız oluyor. Kameranın 12 MP fotoğraf ve 1080 P video çözünürlüğü bulunuyor. 34 adet IR LED ile donatılan süper gece görüşü, zifiri karanlıkta vahşi hayvanların aktivitelerini en net şekilde çekmenizi sağlıyor. Model, 120 derece açılı lensi ve 0,8 s tetikleme süresi ile her ayrıntıyı daha hızlı ve geniş şekilde yakalıyor. Ürünün IP54 sınıfı su geçirmez özelliği sayesinde kamerayı yağmurlu havalarda bile kullanabilirsiniz. Model, 70 ℃'ye kadar yüksek sıcaklıklara karşı direnç sağlıyor.

Ürünü İncele

10. Çöl veya tropik yağmur ormanlarında bile kullanıma uygun: Kingboss Sc-500 1080p Su Geçirmez Gece Görüşlü Fotokapan

Vahşi doğada en güzel anları yakalamak isteyenler için fotokapan tavsiyeleri

En iyi fotokapan olan Kingboss markasının Sc-500 Fotokapan'ı hem doğada hem güvenlik amaçlı koruma sağlıyor. Modelin 12 MP kamerası ile net fotoğraflar ve HD 1080 P çözünürlüğü ile kaliteli videolar çekebilirsiniz. Model; 120 derece geniş açı lensine, 49 PCS 940 nm IP LED’e ve hızlı 0,8 s tetik hızına sahip. IP66 su geçirmez özelliği sayesinde çöl veya tropikal yağmur ormanı gibi bölgelerde kolayca çalışabiliyor. Yüksek duyarlı motion sensörü sayesinde karanlıkta bile harika videolar çekebilirsiniz. Altı adet pil ile çalışan ürünün paketine SD kart ve pil dahil değil.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
James Webb ilk defa böyle görüntüledi! NASA duyurdu: 500 milyon ışık yılı uzaklıktaJames Webb ilk defa böyle görüntüledi! NASA duyurdu: 500 milyon ışık yılı uzaklıkta
Sosyal medya bu videoyu konuşuyor: Yeter artık, yeterSosyal medya bu videoyu konuşuyor: Yeter artık, yeter
‘Erdoğan’ın yerinde olsanız ne yapardınız?’ sorusuna yanıt!‘Erdoğan’ın yerinde olsanız ne yapardınız?’ sorusuna yanıt!
Anahtar Kelimeler:
doğa vahşi fotokapan nedir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Deniz kum güneş keyfinizi ikiye katlayacak, plajda mutlaka yanınızda olması gereken ürünler

Deniz kum güneş keyfinizi ikiye katlayacak, plajda mutlaka yanınızda olması gereken ürünler

Herkesi kendine hayran bıraktı! Duygu Özaslan'ın sırt dekolteli mor elbisesine bütçe dostu öneriler

Herkesi kendine hayran bıraktı! Duygu Özaslan'ın sırt dekolteli mor elbisesine bütçe dostu öneriler

En yakın arkadaşınız olmaya aday Huawei marka bu telefonlara bakmadan geçmeyin!

En yakın arkadaşınız olmaya aday Huawei marka bu telefonlara bakmadan geçmeyin!

Hayranları beğeni ve yorum yağmuruna tuttu! Dilan Çiçek Deniz'in çok beğenilen bikinisine alternatifler

Hayranları beğeni ve yorum yağmuruna tuttu! Dilan Çiçek Deniz'in çok beğenilen bikinisine alternatifler

Kıyafetiyle göz kamaştırdı! Gülşen'in çok konuşulan alt üst takımına alternatif öneriler

Kıyafetiyle göz kamaştırdı! Gülşen'in çok konuşulan alt üst takımına alternatif öneriler

Gizli Saklı'nın Yaz'ı Sinem Ünsal'ın çok konuşulan renkli elbisesine alternatif öneriler

Gizli Saklı'nın Yaz'ı Sinem Ünsal'ın çok konuşulan renkli elbisesine alternatif öneriler

Tümünü Gör
Gizli Saklı'nın Yaz'ı Sinem Ünsal'ın çok konuşulan renkli elbisesine alternatif öneriler

Gizli Saklı'nın Yaz'ı Sinem Ünsal'ın çok konuşulan renkli elbisesine alternatif öneriler

Yazınızı güzelleştirmek istiyorsanız bu ürünleri mutlaka sepetinize atmalısınız!

Yazınızı güzelleştirmek istiyorsanız bu ürünleri mutlaka sepetinize atmalısınız!

Çok seveceğiniz yeni nesil ultra ince, bol fonksiyonlu kablosuz klavye ve mouselar

Çok seveceğiniz yeni nesil ultra ince, bol fonksiyonlu kablosuz klavye ve mouselar

Farklı aromaya, renge ve forma sahip en sevilen lip balm çeşitleri

Farklı aromaya, renge ve forma sahip en sevilen lip balm çeşitleri

Yaz tatillerinizin vazgeçilmezi olmaya aday çok seveceğiniz ürünler

Yaz tatillerinizin vazgeçilmezi olmaya aday çok seveceğiniz ürünler

Demet Özdemir'in nişanında giydiği çok konuşulan pembe elbiseye alternatif öneriler

Demet Özdemir'in nişanında giydiği çok konuşulan pembe elbiseye alternatif öneriler

Tümünü Gör
Demet Özdemir'in nişanında giydiği çok konuşulan pembe elbiseye alternatif öneriler

Demet Özdemir'in nişanında giydiği çok konuşulan pembe elbiseye alternatif öneriler

Dansıyla ve kırmızı elbisesiyle ortalığı salladı! İşte Shakira'nın dans videosundaki o elbiseye öneriler

Dansıyla ve kırmızı elbisesiyle ortalığı salladı! İşte Shakira'nın dans videosundaki o elbiseye öneriler

Yaz renkleriyle stilinizi canlandırın! Gülben Ergen'in renkli örgü elbisesini beğenenlere özel öneriler

Yaz renkleriyle stilinizi canlandırın! Gülben Ergen'in renkli örgü elbisesini beğenenlere özel öneriler

Mavi elbisesi beğeni yağmuruna tutuldu! Yasak Elma'dan Handan'ın o elbisesine alternatifler

Mavi elbisesi beğeni yağmuruna tutuldu! Yasak Elma'dan Handan'ın o elbisesine alternatifler

Omega 3 deposu, binbir faydaya sahip en iyi balık yağlarıyla sağlığınıza sağlık katın!

Omega 3 deposu, binbir faydaya sahip en iyi balık yağlarıyla sağlığınıza sağlık katın!

Arabanızla seyahat etmeyi seviyor fakat eşyalarınızı sığdıramıyor musunuz? İşte en iyi port bagajlar

Arabanızla seyahat etmeyi seviyor fakat eşyalarınızı sığdıramıyor musunuz? İşte en iyi port bagajlar

Tümünü Gör

Benzer Teknoloji İçerikleri

Çok seveceğiniz yeni nesil ultra ince, bol fonksiyonlu kablosuz klavye ve mouselar

Çok seveceğiniz yeni nesil ultra ince, bol fonksiyonlu kablosuz klavye ve mouselar

Bilgisayarınızı hayal edemeyeceğiniz hızlara kavuşturacak Intel işlemci modelleri

Bilgisayarınızı hayal edemeyeceğiniz hızlara kavuşturacak Intel işlemci modelleri

Aydınlatma gücü ve kalitesiyle dikkat çeken en iyi led ampul çeşitleri

Aydınlatma gücü ve kalitesiyle dikkat çeken en iyi led ampul çeşitleri

Zor zamanlarınızda imdadınıza yetişecek en iyi kuru aküler

Zor zamanlarınızda imdadınıza yetişecek en iyi kuru aküler

En yakın arkadaşınız olmaya aday Huawei marka bu telefonlara bakmadan geçmeyin!

En yakın arkadaşınız olmaya aday Huawei marka bu telefonlara bakmadan geçmeyin!

İdeal seviyede ışık yayan, göz yormayan, şık tasarımlı ve tasarruflu en iyi ampuller

İdeal seviyede ışık yayan, göz yormayan, şık tasarımlı ve tasarruflu en iyi ampuller

Tümünü Gör

Diğer Haberler

James Webb Teleskobu, Cartwheel Galaksisi’ni görüntüledi! Dünya'dan 500 milyon ışık yılı uzaklıkta

James Webb ilk defa böyle görüntüledi! NASA duyurdu: 500 milyon ışık yılı uzaklıkta

Tatillerde yanınızda taşımaya hiç üşenmeyeceğiniz kablosuz klavye ve mouse çeşitleri

Çok seveceğiniz yeni nesil ultra ince, bol fonksiyonlu kablosuz klavye ve mouselar

En iyi robot süpürgeler: Sizi yormadan evinizi temizleyecek en iyi akıllı robot süpürge tavsiyeleri

Temizlik hiç bu kadar kolay olmamıştı! Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Spotify'dan Türkiye fiyatlarına zam! Abonelik fiyatları yükseldi: İşte yeni fiyatlar

Türkiye fiyatlarına zam yaptı!

TikTok'ta araba hırsızlığı artıran yeni akım! Bir anda popülerleşti: USB kablo kullanarak...

Araba hırsızlığı artıran yeni akım! Sosyal medyada viral oldu

Ne pahasına olursa olsun kaçının! Telefonunuzda biri bile varsa hemen silin

Ne pahasına olursa olsun kaçının! Telefonunuzda biri bile varsa hemen...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.