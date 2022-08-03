Vahşi doğada en güzel anları yakalamak isteyenler için fotokapan tavsiyeleri

Fotokapan, sabitlendiği bölgedeki hareket eden kişi ve hayvanları algılayarak uzak mesafeden bile fotoğraf ve video çekmeye yaran bir makine. Özellikle avcı, izci ve kamp yapan kişiler tarafından sıkça kullanılıyor. Fotokapan, IR LED ve hareket sensörleri ile çalışıyor ve genellikle kamuflaj deseninde üretiliyor. Bu sayede hayvanları rahatsız etmeden kolayca net şekilde çekim yapıyor. Haydi, sizler için derlediğiniz ürünleri detaylı olarak inceleyelim.

1. 16 MP'lik yüksek kamera çözünürlüğü ile Bushnell Essential E3 16 MP HD Fotokapan

***Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

En iyi fotokapan markaları arasında yer alan Bushnell, yüksek performansı ile kullanıcılardan tam not almayı başarıyor. Bushnell Trophy Cam Essential HD, orman gibi dış mekânlarda en iyi şekilde çekim yapmanızı sağlıyor. Makinenin ayarlanabilir özellikleri sayesinde tetikleyici başına 5 ve 60 saniye arasında video çekebilirsiniz. 16 mp’lik kamera çözünürlüğü ve otomatik gece/gündüz sensörü sayesinde net ve canlı görüntüler yakalayabilirsiniz. Olumlu yorumlarıyla da kalitesini kanıtlayan Trophy Cam Essential HD, bir set pil ile 12 aya kadar dayanıyor. Mükemmel anları yakalamak için ürünü satın almanız yeterli.

2. Su geçirmez özellikli: BiNtech Fotokapan Kamera

BiNtech Fotokapan Kamera, listemizin uygun fiyatları ürünleri arasında yer alıyor. Gece görüşlü, harekete duyarlı ve kamuflaj görünümlü kamera ile vahşi hayvanları gözetleyebilir, evinizin ve deponuzun güvenliğini sağlayabilirsiniz. Ürün, fotoğraf çekmek ve video dosyalarını taşımak için oldukça ideal. Modelin 12 MP kamerası sayesinde net fotoğraflar ve 1080p HD video çözünürlüğü ile videolar çekebilirsiniz. 120 derece geniş açı lensi sayesinde istediğiniz görüntüyü kolayca yakalayabilirsiniz. Avcılık kamerası su geçirmiyor ve altı adet pil ile çalışıyor. Ürünün görüntü sensörü 3 MP renkli CMOS, tetik süresi 0,8 saniye ve pır açısı 110 derece.

Günün fırsatları için acele edin! İndirimlisi varken daha fazla ödemeyin! (03.08.2022)

Erkek terlikler

Ev giyim & iç giyim & mayo

Erkek parfümler

Kadın parfümler

Eastpak çantalar

2K ajanda ve ofis malzemeleri

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

3. IR LED'i sayesinde hem gece hem gündüz çekim yapabilir: Juo JH-770 Fotokapan Av Kamerası

Sıradaki en iyi fotokapan önerimiz Juo JH-770. Makinenin üzerinde bulunan gelişmiş hareket algılayıcıları, sabitlendiği alanda hareket olduğu zaman otomatik olarak fotoğraf veya video çekiyor. 1080P video çözünürlüğü ve IR LED'i sayesinde gece gündüz fark etmeden görüntüleri kaliteli şekilde kayıt altına alıyor. Ürün, 8 adet AA kalem pil ile çalışıyor ve modelin ortalama 6 ay kadar bekleme süresi bulunuyor. Hava şartlarına karşı dayanıklı kamera; yağmur suyu, kar suyu ve nem geçirmiyor. Avınızı takip etmek için ya da doğa görüntüleri almak için bu cihazı kullanabilirsiniz.

4. Piroelektrik kızılötesi algılama teknolojisi ile SJCAM M50 Fotokapan Kamera Yeşil

SJCAM M50 Fotokapan Kamera, piroelektrik kızılötesi algılama teknolojisi ile çalışıyor. Bu sayede hayvan veya insan algıladığında otomatik olarak fotoğraf ve video çekmeye başlıyor. Makine, insan ya da hayvan algılamadığında ise uyku modunda çalışıyor ve daha düşük güç tüketiyor. Modelin bir adet ana sensörü ve bir adet alt sensörü bulunuyor. İki sensör aynı anda açıldığında kamera, hayvanı algıladıktan 0.2-0.3 saniye sonra fotoğraf çekmeye başlıyor. Kamera, 30 FPS’te 24 MP JPEG fotoğraf ve 1728 x 1296 çözünürlükte video çekiyor. Geceleri ise modelin kızılötesi ışığı otomatik olarak açılıyor.

5. Süper kontraslıkta mükemmel görüntüler için: Ultratekno Fotokapan Vahşi Yaşam Takip Avcı Kamerası

Sıradaki fotokapan tavsiyemiz Ultratekno Fotokapan Vahşi Yaşam Takip Avcı Kamerası. Ürün, 12 MP HD fotoğraf ve HD 1920 x 1080 P 25 FPS çözünürlükte videoları süper kontrastlıkta ve mükemmel netlikte çekiyor. 120 derece geniş açı lensi sayesinde çekmek istediğiniz her görüntü için geniş görünüm sağlıyor. Avcı kamerası, 49 PCS 940 nm ile donatılmış ve 0.8 saniye tetik hızına sahip. Kutu içeriğinde Türkçe menülü takip kamerası, kemer, USB kablosu ve Türkçe kullanım kılavuzu bulunuyor. Size de ürün sayesinde harika çekimler yapmak kalıyor.

6. 42 LED'li PIR sensörü ile Powermaster HH-632 Fotokapan

Powermaster HH-632 Fotokapan özellikleri temel olarak 16 MP kamera ve 1080P video yüksek çözünürlüğü ile öne çıkıyor. Modelin 120 dereceye sahip 42 LED'li PIR sensörleri, doğadaki tüm vahşi hayvanları kayıt altına almanıza imkân tanıyor. IP56 su geçirmez sertifikası sayesinde yağmur, kar ve nem gibi dış koşullardan etkilenmeden çekim yapabilirsiniz. Makinenin 5.0 MP renkli CMOS sensörü, FOV/Field 60 3,5 mm lensi ve 2,4 inç ekranı bulunuyor. Görüntü çözünürlüğünü 20 MP, 16 MP, 12 MP, 8 MP, 5 MP ve 3 MP olarak ayarlayabilirsiniz.

7. Hızlı ve net çekim: Bewinner 20MP 1080P Av Kamerası

Bewinner Av Kamerası, 20 MP fotoğraf ve 1080 P video çözünürlüğüne sahip. Tetik mesafesi 25m/82 ft’ye kadar olan fotokapan, hareket eden bir hayvanı algıladığında 0,2 saniye içinde hızlı ve net şekilde etkinleşiyor. IP66 özelliği sayesinde su ve toz geçirmiyor. Kamera bu sayede yağmurlu ve tozlu ortamlarda da uzun süre zarar almadan çalışabiliyor. 12 aya kadar bekleme süresi ve 512 GB’a kadar hafıza genişletme yuvası bulunuyor. Fotokapan kurulumu için makineyi çalıştırıp özelliklerini istediğiniz gibi ayarlayın. Ardından kemeri ile sabitlemek istediğiniz yere sıkı şekilde yerleştirin. Bu kadar kolay!

8. 90 derece kamera lens açısı ve 60 derece PIR özelliği ile Alfa Fotokapan Kamuflaj Kamera

Kamuflaj görünümlü Alfa Fotokapan Kamera, 16 MP kamerası ile tüm beklentileri karşılayacak özelliklere sahip. Kameranın üzerindeki 40 adet görünmez IR LED'ler gece görüş özelliği sunar. Böylece model, gece de gündüz çektiğiniz gibi net fotoğraflar çekmenize imkân tanır. Ürünün 32 GB’a kadar harici hafıza desteği ile saatlerce video kaydedip anlık fotoğraflar çekebilirsiniz. 90 derece kamera lens açısı ve 60 derece PIR hareket algılama teknolojisi ile daha geniş alanda kayıtlar yapabilirsiniz. Model, doğa uyumlu kamuflaj deseni sayesinde konumlandırıldığı alanda hayvanlar tarafından fark edilmez.

9. Zifiri karanlıkta bile görüntüyü anında yakalayan: yongke 12MP 1080P İz ve Oyun Kamerası

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

yongke İz ve Oyun Kamerası, maksimum performans sunarak vahşi doğada istediğiniz her fotoğrafı kolayca çekmenizde en büyük yardımcınız oluyor. Kameranın 12 MP fotoğraf ve 1080 P video çözünürlüğü bulunuyor. 34 adet IR LED ile donatılan süper gece görüşü, zifiri karanlıkta vahşi hayvanların aktivitelerini en net şekilde çekmenizi sağlıyor. Model, 120 derece açılı lensi ve 0,8 s tetikleme süresi ile her ayrıntıyı daha hızlı ve geniş şekilde yakalıyor. Ürünün IP54 sınıfı su geçirmez özelliği sayesinde kamerayı yağmurlu havalarda bile kullanabilirsiniz. Model, 70 ℃'ye kadar yüksek sıcaklıklara karşı direnç sağlıyor.

10. Çöl veya tropik yağmur ormanlarında bile kullanıma uygun: Kingboss Sc-500 1080p Su Geçirmez Gece Görüşlü Fotokapan

En iyi fotokapan olan Kingboss markasının Sc-500 Fotokapan'ı hem doğada hem güvenlik amaçlı koruma sağlıyor. Modelin 12 MP kamerası ile net fotoğraflar ve HD 1080 P çözünürlüğü ile kaliteli videolar çekebilirsiniz. Model; 120 derece geniş açı lensine, 49 PCS 940 nm IP LED’e ve hızlı 0,8 s tetik hızına sahip. IP66 su geçirmez özelliği sayesinde çöl veya tropikal yağmur ormanı gibi bölgelerde kolayca çalışabiliyor. Yüksek duyarlı motion sensörü sayesinde karanlıkta bile harika videolar çekebilirsiniz. Altı adet pil ile çalışan ürünün paketine SD kart ve pil dahil değil.