HABER

Vahşi doğada ilginç anlar

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 26.08.2018 11:59 | Son Güncelleme

Hindistan'da çekilen fotoğrafta, dağın zirvesinde yer alan uçurumun kenarında keçi gibi ilerleyen filler görüntülendi.

İnanılmaz kareye giren üç Asya fili, otlamak için bir dağın zirvesine çıkmış ve patikadan ilerliyor.

Vahşi doğada inanılmaz an

1 / 130

Yalnızca dağcıların tırmandığı bölgede görülen filleri kadraja alan kişi, grafiker Santhosh Palaniswamy.
2 / 130

Fotoğrafçı, "Dağa kuş gözlemi için gitmiştim ancak sarp yamaçta otlayan 11 fil gördüm.
3 / 130

Yalnızca filler nasıl tepelere tırmanıyor diye merak ettim. Dengelerini nasıl sağlıyorlar, hiçbir fikrim yok" diyerek yaşadıklarını anlattı.
4 / 130

Palaniswamy'nin ifadesine göre, filler uçurumun kenarında keçi gibi tırmanıyorlardı.
5 / 130

6 / 130

7 / 130

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 2 aydan bu yana çayın ortasında tek başına görülen balıkçıl kuşu fotoğrafçıların ve meraklıların ilgi odağı haline geldi.Ova mevkiinde yaklaşık 2 aydan bu yana Koca çayın ortasında tek başına aynı yerde görülen balıkçıl kuşu, meraklıların ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor. Fotoğrafçılar çayın ortasında gezinerek balıklarla karnını doyuran balıkçıl kuşunu köprüden rahatlıkla görüntüleyerek fotoğraf albümlerine yeni resimler ekliyorlar.
8 / 130

Hisarcık Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Başkanı Ali Köse, ilçede aynı mevkilerde son 3 yıldan beri görülen ve herkesin ilgisini çeken balıkçıl kuşunun Koca Çay'ın ortasında yakaladığı balıklarla ya da sazlılardaki kurbağalarla beslendiğini söyledi.
9 / 130

İşte vahşi doğada eşine çok nadir rastlanan fotoğraflar.
10 / 130

İtalya'da karşıdan karşıya adetan uçarak geçen geyik araç kamerasına böyle takıldı.
11 / 130

12 / 130

Bir yılana öğle yemeği olmak üzere olan kertenkelenin hayatta kalma mücadelesi böyle görüntülendi.
13 / 130

Kaliforniyalı Bryan Snyder adlı fotoğrafçının çektiği görüntülerde yılan tarafından yutulmak üzeren olan bir kertenkele görülüyor.
14 / 130

Yılanın ağzının içinde olan kertenkele son onda yılanın vücuduna böyle kenetleniyor. Fotoğrafçının anlattığına göre göre kertenkelinin tüm bu mücadelesi başarırız olmuş ve yılana öğle yemeği olmaktan kurtulamamış.
15 / 130

Jason Ward’un Twitter’da paylaştığı fotoğrafta bir ağaçkakan üzerinde ‘otostop yapan’ gelincik görülüyordu. Uzaktan bakınca olay böyle görünüyor ama, aslında fotoğrafın hikayesi çok başkaydı.
16 / 130

Küçük bir gelinciğin Avrupa ağaçkakanı üzerinde uçtuğu fotoğraf, Londra’da yaşayan ve hobi olarak fotoğraf çeken Martin Le-May tarafından çekilmişti.
17 / 130

Fotoğrafta kuşun yüzündeki panik ifadesini fark etmek mümkün. Zira kuşun üzerinde seyahat eder gibi görünen gelincik, aslında onu yemeye çalışıyordu.
18 / 130

Fotoğraf Londra’nın doğusundaki Hornchurch Country Parkı’nda çekilmişti. Business Insider’a konuşan Le-May o sırada eşiyle parkta yürüyüş yaptığını ve bir anda panik halindeki kuşun feryadını duyduklarını söyledi. Arka arkaya fotoğraflar çeken Le-May, gelincik ve ağaçkakan arasındaki mücadeleyi böyle görüntüledi. Le-May’in ifadesine göre gelincik bir ara Le-May ve eşini fark etti ve dikkati dağıldı. Ağaçkakan da bu anı değerlendirip kaçmayı başardı.
19 / 130

Bu fotoğraflar 46 yaşındaki rehber ve yaban hayat fotoğrafçısı Hibe Atkinson tarafından Güney Afrika'da çekildi..
20 / 130

Botsvana Chobe Nehri üzerinde çekilen bu görüntüler alışılmışın dışında bir aslan su aygırı profili çiziyor.
21 / 130

Aç su aygırı aslana, yemeğin onun olduğunu haykırırcasına anlatmaya çalışıyor.
22 / 130

İşte fotoğrafçı Atkinson'ın "Daha önce hiç böyle bir olayla karşılaşmamıştım" dediği o ilginç kareler.
23 / 130

24 / 130

25 / 130

Art arda dizilen aslanlar karşılarındaki aracı meraklı gözlerle dikkatle inceliyor.
26 / 130

Karşılaştıkları araçtan gözünü ayırmayan aslanların merakı bakın ortaya nasıl bir görüntü çıkarıyor.
27 / 130

GRUPTAKİ TÜM ERKEK ASLANLARI ÖLDÜRDÜ!

GRUPTAKİ TÜM ERKEK ASLANLARI ÖLDÜRDÜ!
Kenya’da bir erkek aslan, grubun lideri olabilmek için yavrular dahil tüm erkek üyeleri öldürdü.
28 / 130

BİR TEK ONU SAĞ BIRAKTI

BİR TEK ONU SAĞ BIRAKTI
Ancak İngiliz fotoğrafçı Vitoria Coombe tarafından çekilen fotoğraflarda erkek aslanın bir erkek yavruyu sağ bıraktığı görüldü. Nedeni ise anlaşılamadı.
29 / 130

Hükümdar olacak erkek aslan, aile üyelerini ele geçirmek ve kendi yavrularının doğurmasını sağlamak adına yavrular da dahil tüm erkek aslanları öldürüyor.
30 / 130

31 / 130

32 / 130

Safari rehberinin objektifine takılan görüntülerde aslanlar yalnız kalan bir bufaloyu gözlerine kestiriyor.
33 / 130

Bufaloyu yakalamayı başaran aslanların planı hiç de bekledikleri gibi gitmiyor.
34 / 130

Aniden sürü ortaya çıkıyor ve öldürülen bufalonun yanına dönüyor.
35 / 130

İşte o anlar...
36 / 130

37 / 130

38 / 130

39 / 130

40 / 130

41 / 130

42 / 130

43 / 130

44 / 130

45 / 130

46 / 130

47 / 130

48 / 130

49 / 130

50 / 130

51 / 130

52 / 130

53 / 130

54 / 130

İki aslan birbirine girdi

İki aslan birbirine girdi
Ortaya dehşet kareler çıktı.
55 / 130

İşte o fotoğraflar...
56 / 130

57 / 130

58 / 130

59 / 130

60 / 130

61 / 130

62 / 130

63 / 130

64 / 130

65 / 130

66 / 130

67 / 130

68 / 130

69 / 130

70 / 130

71 / 130

72 / 130

73 / 130

74 / 130

75 / 130

76 / 130

77 / 130

78 / 130

79 / 130

80 / 130

81 / 130

82 / 130

83 / 130

84 / 130

85 / 130

86 / 130

87 / 130

88 / 130

89 / 130

90 / 130

91 / 130

92 / 130

93 / 130

94 / 130

95 / 130

Avının hamile olduğunu görünce...

Avının hamile olduğunu görünce...
Öldürdüğü antilobun hamile olduğunu fark ettikten sonra, doğmamış bir buzağıyı annesinin karnından alıp çıkaran ve onu tekrar hayata döndürmeye çalışan aslan, onu kendi yavrusu gibi korumaya aldı ve diğer hayvanların saldırabileceği düşüncesiyle korumaya aldı.
96 / 130

Antilobu öldürdüğü için pişman ve şaşkın gibi görünen aslan, deneyimli fotoğrafçı Gerry Van Der Walt'ın objektiflerine böyle yansıdı.
97 / 130

Annelik iç güdüleriyle mi hareket etti?

Annelik iç güdüleriyle mi hareket etti?
Güney Afrika'da safariye çıkan fotoğrafçı ve arkadaşları bu anları saniye saniye görüntüledi.
98 / 130

Herkes onu yemesini bekliyordu, ama öyle olmadı

Herkes onu yemesini bekliyordu, ama öyle olmadı
Ceylanın karnından yavaşça yavruyu çıkaran aslan, ceylan yavrusunun üzerinde bulunan atıkları dakikalarca yalayarak temizledi.
99 / 130

Gelebilecek tehlikelere karşı onu korudu

Gelebilecek tehlikelere karşı onu korudu
Aslan o anlarda çevreden gelebilecek tehlikelere karşı sık sık etrafı kontrol etmeye başladı. Fakat yavru ölmüştü.
100 / 130

Fotoğrafları deneyimli fotoğrafçı Gerry Van Der Walt çekti

Fotoğrafları deneyimli fotoğrafçı Gerry Van Der Walt çekti
Fotoğrafçı Gerry bu anı şöyle anlatıyor: ''avını öldüren aslanın onu yemesini bekliyorduk. Ancak bu zamana kadar izlediğimiz sahneler bu kez çok farklıydı. Antilobu öldüren aslanın onu yememesi bizi çok şaşırttı. Aslan, ölü yavruyu büyük bir özenle annesinin karnından çıkardı, onu kokladı yaşayıp yaşamadığını kontrol etti ve yere koydu. Onu yemedi.
101 / 130

İşte mucize gibi o anlar...

İşte mucize gibi o anlar...
Bu, kesinlikle tanık olduğum aslan davranışlarının en olağanüstü anlardan biriydi'' dedi.
102 / 130

Gerry şöyle devam etti: ''Annelik iç güdüsü mü? Onu korumaya mı çalıştı? Neler olduğunu tam olarak bilemeceğim ama Güney Afrika'da mucize bir ana tanık olduk.''
103 / 130

Öldürdüğü antilobun hamile olduğunu fark ettikten sonra, doğmamış bir buzağıyı annesinin karnından alıp çıkaran ve onu tekrar hayata döndürmeye çalışan aslan, onu kendi yavrusu gibi korumaya aldı ve diğer hayvanların saldırabileceği düşüncesiyle korumaya aldı.
104 / 130

Aslanın antilop sevgisi

Aslanın antilop sevgisi
Smithsonian Kanalı'ndan elde edilen bu olağanüstü sahne, Afrika, Serengeti'de çekildi.
105 / 130

Avlanmak üzere olan bir aslan, bir Afrika antilopu yavrusunu yakalıyor fakat onu öldürmüyor.
106 / 130

Yavru antilop, annesine sokulur gibi sokuluyor aslana ve aralarında bir bağ oluşuyor.
107 / 130

Yavrusunu kaybettiği yerlerde bekleyen anne beklenmedik bir sürprizle karşılaşıyor...
108 / 130

Bir süre sonra aslan, yavrunun annesiyle buluşması için onu serbest bırakıyor ve ortaya işte bu görüntüler çıkıyor.
109 / 130

110 / 130

111 / 130

112 / 130

113 / 130

114 / 130

115 / 130

116 / 130

117 / 130

118 / 130

119 / 130

120 / 130

121 / 130

122 / 130

123 / 130

124 / 130

125 / 130

126 / 130

127 / 130

128 / 130

129 / 130

130 / 130

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
vahşi doğa Hayvanlar Alemi

En Çok Okunan Haberler

Diğer Haberler
Zombi bebeğiyle evleniyor

Zombi bebeğiyle evleniyor

Japonya'nın bilinmeyen yüzü

Japonya'nın bilinmeyen yüzü

Lüks yatıyla gelip lahmacun dağıtmıştı... O işadamı bakın kim çıktı!

Lüks yatıyla gelip lahmacun dağıtmıştı... O işadamı bakın kim çıktı!

Günde 2 paket sigara içiyor

Günde 2 paket sigara içiyor

Gerçeküstü makyajlar yapan makyöz

Gerçeküstü makyajlar yapan makyöz

Çölün ortasındaki geminin sırrı...

Çölün ortasındaki geminin sırrı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.