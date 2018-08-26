Vahşi doğada ilginç anlar

İnanılmaz kareye giren üç Asya fili, otlamak için bir dağın zirvesine çıkmış ve patikadan ilerliyor.

Vahşi doğada inanılmaz an

1 / 130 Yalnızca dağcıların tırmandığı bölgede görülen filleri kadraja alan kişi, grafiker Santhosh Palaniswamy.

2 / 130 Fotoğrafçı, "Dağa kuş gözlemi için gitmiştim ancak sarp yamaçta otlayan 11 fil gördüm.

3 / 130 Yalnızca filler nasıl tepelere tırmanıyor diye merak ettim. Dengelerini nasıl sağlıyorlar, hiçbir fikrim yok" diyerek yaşadıklarını anlattı.

4 / 130 Palaniswamy'nin ifadesine göre, filler uçurumun kenarında keçi gibi tırmanıyorlardı.

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7 / 130 Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 2 aydan bu yana çayın ortasında tek başına görülen balıkçıl kuşu fotoğrafçıların ve meraklıların ilgi odağı haline geldi.Ova mevkiinde yaklaşık 2 aydan bu yana Koca çayın ortasında tek başına aynı yerde görülen balıkçıl kuşu, meraklıların ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor. Fotoğrafçılar çayın ortasında gezinerek balıklarla karnını doyuran balıkçıl kuşunu köprüden rahatlıkla görüntüleyerek fotoğraf albümlerine yeni resimler ekliyorlar.

8 / 130 Hisarcık Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Başkanı Ali Köse, ilçede aynı mevkilerde son 3 yıldan beri görülen ve herkesin ilgisini çeken balıkçıl kuşunun Koca Çay'ın ortasında yakaladığı balıklarla ya da sazlılardaki kurbağalarla beslendiğini söyledi.

9 / 130 İşte vahşi doğada eşine çok nadir rastlanan fotoğraflar.

10 / 130 İtalya'da karşıdan karşıya adetan uçarak geçen geyik araç kamerasına böyle takıldı.

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12 / 130 Bir yılana öğle yemeği olmak üzere olan kertenkelenin hayatta kalma mücadelesi böyle görüntülendi.

13 / 130 Kaliforniyalı Bryan Snyder adlı fotoğrafçının çektiği görüntülerde yılan tarafından yutulmak üzeren olan bir kertenkele görülüyor.

14 / 130 Yılanın ağzının içinde olan kertenkele son onda yılanın vücuduna böyle kenetleniyor. Fotoğrafçının anlattığına göre göre kertenkelinin tüm bu mücadelesi başarırız olmuş ve yılana öğle yemeği olmaktan kurtulamamış.

15 / 130 Jason Ward’un Twitter’da paylaştığı fotoğrafta bir ağaçkakan üzerinde ‘otostop yapan’ gelincik görülüyordu. Uzaktan bakınca olay böyle görünüyor ama, aslında fotoğrafın hikayesi çok başkaydı.

16 / 130 Küçük bir gelinciğin Avrupa ağaçkakanı üzerinde uçtuğu fotoğraf, Londra’da yaşayan ve hobi olarak fotoğraf çeken Martin Le-May tarafından çekilmişti.

17 / 130 Fotoğrafta kuşun yüzündeki panik ifadesini fark etmek mümkün. Zira kuşun üzerinde seyahat eder gibi görünen gelincik, aslında onu yemeye çalışıyordu.

18 / 130 Fotoğraf Londra’nın doğusundaki Hornchurch Country Parkı’nda çekilmişti. Business Insider’a konuşan Le-May o sırada eşiyle parkta yürüyüş yaptığını ve bir anda panik halindeki kuşun feryadını duyduklarını söyledi. Arka arkaya fotoğraflar çeken Le-May, gelincik ve ağaçkakan arasındaki mücadeleyi böyle görüntüledi. Le-May’in ifadesine göre gelincik bir ara Le-May ve eşini fark etti ve dikkati dağıldı. Ağaçkakan da bu anı değerlendirip kaçmayı başardı.

19 / 130 Bu fotoğraflar 46 yaşındaki rehber ve yaban hayat fotoğrafçısı Hibe Atkinson tarafından Güney Afrika'da çekildi..

20 / 130 Botsvana Chobe Nehri üzerinde çekilen bu görüntüler alışılmışın dışında bir aslan su aygırı profili çiziyor.

21 / 130 Aç su aygırı aslana, yemeğin onun olduğunu haykırırcasına anlatmaya çalışıyor.

22 / 130 İşte fotoğrafçı Atkinson'ın "Daha önce hiç böyle bir olayla karşılaşmamıştım" dediği o ilginç kareler.

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25 / 130 Art arda dizilen aslanlar karşılarındaki aracı meraklı gözlerle dikkatle inceliyor.

26 / 130 Karşılaştıkları araçtan gözünü ayırmayan aslanların merakı bakın ortaya nasıl bir görüntü çıkarıyor.

27 / 130 GRUPTAKİ TÜM ERKEK ASLANLARI ÖLDÜRDÜ! Kenya’da bir erkek aslan, grubun lideri olabilmek için yavrular dahil tüm erkek üyeleri öldürdü.

28 / 130 BİR TEK ONU SAĞ BIRAKTI Ancak İngiliz fotoğrafçı Vitoria Coombe tarafından çekilen fotoğraflarda erkek aslanın bir erkek yavruyu sağ bıraktığı görüldü. Nedeni ise anlaşılamadı.

29 / 130 Hükümdar olacak erkek aslan, aile üyelerini ele geçirmek ve kendi yavrularının doğurmasını sağlamak adına yavrular da dahil tüm erkek aslanları öldürüyor.

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32 / 130 Safari rehberinin objektifine takılan görüntülerde aslanlar yalnız kalan bir bufaloyu gözlerine kestiriyor.

33 / 130 Bufaloyu yakalamayı başaran aslanların planı hiç de bekledikleri gibi gitmiyor.

34 / 130 Aniden sürü ortaya çıkıyor ve öldürülen bufalonun yanına dönüyor.

35 / 130 İşte o anlar...

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54 / 130 İki aslan birbirine girdi Ortaya dehşet kareler çıktı.

55 / 130 İşte o fotoğraflar...

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95 / 130 Avının hamile olduğunu görünce... Öldürdüğü antilobun hamile olduğunu fark ettikten sonra, doğmamış bir buzağıyı annesinin karnından alıp çıkaran ve onu tekrar hayata döndürmeye çalışan aslan, onu kendi yavrusu gibi korumaya aldı ve diğer hayvanların saldırabileceği düşüncesiyle korumaya aldı.

96 / 130 Antilobu öldürdüğü için pişman ve şaşkın gibi görünen aslan, deneyimli fotoğrafçı Gerry Van Der Walt'ın objektiflerine böyle yansıdı.

97 / 130 Annelik iç güdüleriyle mi hareket etti? Güney Afrika'da safariye çıkan fotoğrafçı ve arkadaşları bu anları saniye saniye görüntüledi.

98 / 130 Herkes onu yemesini bekliyordu, ama öyle olmadı Ceylanın karnından yavaşça yavruyu çıkaran aslan, ceylan yavrusunun üzerinde bulunan atıkları dakikalarca yalayarak temizledi.

99 / 130 Gelebilecek tehlikelere karşı onu korudu Aslan o anlarda çevreden gelebilecek tehlikelere karşı sık sık etrafı kontrol etmeye başladı. Fakat yavru ölmüştü.

100 / 130 Fotoğrafları deneyimli fotoğrafçı Gerry Van Der Walt çekti Fotoğrafçı Gerry bu anı şöyle anlatıyor: ''avını öldüren aslanın onu yemesini bekliyorduk. Ancak bu zamana kadar izlediğimiz sahneler bu kez çok farklıydı. Antilobu öldüren aslanın onu yememesi bizi çok şaşırttı. Aslan, ölü yavruyu büyük bir özenle annesinin karnından çıkardı, onu kokladı yaşayıp yaşamadığını kontrol etti ve yere koydu. Onu yemedi.

101 / 130 İşte mucize gibi o anlar... Bu, kesinlikle tanık olduğum aslan davranışlarının en olağanüstü anlardan biriydi'' dedi.

102 / 130 Gerry şöyle devam etti: ''Annelik iç güdüsü mü? Onu korumaya mı çalıştı? Neler olduğunu tam olarak bilemeceğim ama Güney Afrika'da mucize bir ana tanık olduk.''

103 / 130 Öldürdüğü antilobun hamile olduğunu fark ettikten sonra, doğmamış bir buzağıyı annesinin karnından alıp çıkaran ve onu tekrar hayata döndürmeye çalışan aslan, onu kendi yavrusu gibi korumaya aldı ve diğer hayvanların saldırabileceği düşüncesiyle korumaya aldı.

104 / 130 Aslanın antilop sevgisi Smithsonian Kanalı'ndan elde edilen bu olağanüstü sahne, Afrika, Serengeti'de çekildi.

105 / 130 Avlanmak üzere olan bir aslan, bir Afrika antilopu yavrusunu yakalıyor fakat onu öldürmüyor.

106 / 130 Yavru antilop, annesine sokulur gibi sokuluyor aslana ve aralarında bir bağ oluşuyor.

107 / 130 Yavrusunu kaybettiği yerlerde bekleyen anne beklenmedik bir sürprizle karşılaşıyor...

108 / 130 Bir süre sonra aslan, yavrunun annesiyle buluşması için onu serbest bırakıyor ve ortaya işte bu görüntüler çıkıyor.

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