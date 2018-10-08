Dişi aslanlara liderlik yapan erkek aslanlar yaşlandıkça dişiler tarafından öldürülebiliyor.

Vahşi doğa

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6 / 100 ABD'de bir kuş, 20 dakika boyunca yakaladığı kurbağayı yemek için uğraştı.

7 / 100 Bu fotoğraflar amatör fotoğrafçı Sherri Hendricks tarafından çekildi.

8 / 100 Tam av olacakken pes etmeyip avcı olan yılan.

9 / 100 Bu fotoğraflar Kenya'da 52 yaşındaki fotoğrafçı Jeffrey Wu tarafından çekildi.

10 / 100 Aç leopar ceylanı tam 2 dakika içinde yakalayıp öldürdü. O anlar kameraya işte böyle yansıdı.

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14 / 100 İşte vahşi doğanın acımasız yüzü.

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21 / 100 Bu görüntüler Güney Afrika'daki Kruger Ulusal Parkı'nda çekildi.

22 / 100 Aç leoparın tutmayan taktiği kameralara işte böyle yansıdı.

23 / 100 Peşinde koştuğu kirpi kendini savunmaya geçince ona yaklaşamayan leopar uzun çabalar sonuç vermeyince çareyi pes etmekte buldu.

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27 / 100 Hamile leopar, yaban domuzunu yakalamak için adeta şov yaptı.

28 / 100 130 kiloluk leoparın akşam yemeğini yakaladığı o anlar 29 yaşındaki kamop görevlisi Peter Thompson tarafından Kenya'da çekildi.

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34 / 100 Avustralya'da piton ile keseli sıçan karşı karşıya gelince olan oldu.

35 / 100 Bir evin bahçesinde ev sahibi tarafınfdan çekilen bu görüntülergörenleri hayrete düşürdü.

36 / 100 Keseli sıçanın yavrusunu yakalayan piton kendine yanlış av seçince başına gelmeyen kalmadı.

37 / 100 Anne keseli sıçan yavrusunu pitonun elinden işte böyle kurtardı.

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40 / 100 Vahşi doğada ilginç anlar yaşanmaya devam ediyor. Bir aslan tarafından avlanmak istenen buffalo verdiği tepkiyle herkesi şaşırttı. İşin sonunda ise aslanın başına gelmeyen kalmadı.

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51 / 100 Vahşi doğada inanılmaz anlar.

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54 / 100 4 aslan tarafından yakalanan antilop, ne kadar kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı.

55 / 100 Kruger Ulusal Parkı'nda çekilen görüntülerde, 4 aslanla karşılaşan antilobun yakalanma anı doğa fotoğrafçıları tarafından kaydedildi.

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59 / 100 Boynuzlarıyla kuşu öldüren bir geyik.

60 / 100 Piton, zehirli kral kobrayı yakalayıp boğmaya çalışmış ama kobra tarafından sokulunca ikisi de ölmüş.

61 / 100 Bir ayı cesedi.

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63 / 100 Av için daldığı suda buz tutan yalıçapkını.

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65 / 100 Aç piton yanına bile yaklaşmaması gereken oklu kirpiyi yutunca canından oldu.

66 / 100 Çalılıkların içinde şişmiş dev yılanı görenler gözlerine inanamadı.

67 / 100 Görüntüler Güney Afrika'da çekildi. Hareketsiz duran yılanın yanına yaklaşılınca öldüğü anlaşıldı. Kısa bir süre önce dev bir cismi yuttuğu açıkça belli olan yılanın karnı açıldı. Manzara korkunçtu...

68 / 100 Dev piton karnını doyurmak için en yanlış tercihi yapmıştı. Yılanın karnından çıkan oklu kirpi dev yılanın sonu olmuştu.

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74 / 100 Fotoğrafçı Gordon Donovan çektiği bu fotoğrafta inanılmaz bir detay yakaladı.

75 / 100 Kendi yavruları rakip bir erkek aslan tarafından öldürülen bu dişi, bulduğu antilop yavrusunu evlat edindi.

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79 / 100 Aç pitonun keseli sıçanı yakalama nı kameralara işte böyle yansıdı.

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82 / 100 Botswana'da 3 aslanın saldırısına uğrayan bufalonun zeki taktiği hayatını kurtardı.

83 / 100 Bufaloyu yere düşürmeye çalışan 3 aslanla adeta savaşan bufalo kendini suya atınca az da olsa aslanlardan kurtulmayı başardı.

84 / 100 Bu sırada yarıma gelen bufalo sürüsünü gören aslanlar olay yerinden hızla uzaklaştı.

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86 / 100 3 çekirge yakaladıkları yılanı dakikalar içinde öldürüyor.

87 / 100 Bulduğu zebrayı yemek isterken başına geleenlerle neye uğradığını şaşıran leopar, çevredeki fotoğrafçılar tarafından işte böyle kaydedildi.

88 / 100 Güney Afrika'nın Kruger Ulusal Parkı'nda yaşanan olayda, leopar, zebrayı yemek isterken bağırsaklarından fışkıranlarla ne yapacağını şaşırdı.

89 / 100 Önce bir süre geri çekilen leopar, geri gelerek avına devam etti.

90 / 100 Bu görüntüler vahşi yaşam fotoğrafçısı Paul Goldstein'in Kenya'daki Masai Mara ulusal parkında çekildi.

91 / 100 5 çitanın birlikte çalışarak yakaladıkları antilobu dakikalar içinde etkisiz hale getiriyor.

92 / 100 Yere düşmemek için direnen antilop, ne kadar çabalasa da başarılı olamadı.

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98 / 100 Avustralya'da bir çiftçi köpeklerini gezdirirken nadir bir olaya denk geldi.

99 / 100 Kahverengi bir yılanın siyah bir yılanı yeme anını kaydeden çiftçi daha önce böyle bir olayla karşılaşmadığını dile getirdi.