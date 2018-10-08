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Vahşi doğanın acımasız yüzü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2018 10:50 | Son Güncelleme

9 dişi aslanın arasında kalan erkek aslanın zor anları kameralara böyle yansıdı.

Dişi aslanlara liderlik yapan erkek aslanlar yaşlandıkça dişiler tarafından öldürülebiliyor.

Vahşi doğa

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İşte o anlar...
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ABD'de bir kuş, 20 dakika boyunca yakaladığı kurbağayı yemek için uğraştı.
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Bu fotoğraflar amatör fotoğrafçı Sherri Hendricks tarafından çekildi.
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Tam av olacakken pes etmeyip avcı olan yılan.
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Bu fotoğraflar Kenya'da 52 yaşındaki fotoğrafçı Jeffrey Wu tarafından çekildi.
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Aç leopar ceylanı tam 2 dakika içinde yakalayıp öldürdü. O anlar kameraya işte böyle yansıdı.
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İşte vahşi doğanın acımasız yüzü.
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Bu görüntüler Güney Afrika'daki Kruger Ulusal Parkı'nda çekildi.
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Aç leoparın tutmayan taktiği kameralara işte böyle yansıdı.
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Peşinde koştuğu kirpi kendini savunmaya geçince ona yaklaşamayan leopar uzun çabalar sonuç vermeyince çareyi pes etmekte buldu.
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Hamile leopar, yaban domuzunu yakalamak için adeta şov yaptı.
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130 kiloluk leoparın akşam yemeğini yakaladığı o anlar 29 yaşındaki kamop görevlisi Peter Thompson tarafından Kenya'da çekildi.
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Avustralya'da piton ile keseli sıçan karşı karşıya gelince olan oldu.
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Bir evin bahçesinde ev sahibi tarafınfdan çekilen bu görüntülergörenleri hayrete düşürdü.
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Keseli sıçanın yavrusunu yakalayan piton kendine yanlış av seçince başına gelmeyen kalmadı.
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Anne keseli sıçan yavrusunu pitonun elinden işte böyle kurtardı.
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Vahşi doğada ilginç anlar yaşanmaya devam ediyor. Bir aslan tarafından avlanmak istenen buffalo verdiği tepkiyle herkesi şaşırttı. İşin sonunda ise aslanın başına gelmeyen kalmadı.
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Vahşi doğada inanılmaz anlar.
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4 aslan tarafından yakalanan antilop, ne kadar kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı.
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Kruger Ulusal Parkı'nda çekilen görüntülerde, 4 aslanla karşılaşan antilobun yakalanma anı doğa fotoğrafçıları tarafından kaydedildi.
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Boynuzlarıyla kuşu öldüren bir geyik.
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Piton, zehirli kral kobrayı yakalayıp boğmaya çalışmış ama kobra tarafından sokulunca ikisi de ölmüş.
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Bir ayı cesedi.
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Av için daldığı suda buz tutan yalıçapkını.
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Aç piton yanına bile yaklaşmaması gereken oklu kirpiyi yutunca canından oldu.
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Çalılıkların içinde şişmiş dev yılanı görenler gözlerine inanamadı.
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Görüntüler Güney Afrika'da çekildi. Hareketsiz duran yılanın yanına yaklaşılınca öldüğü anlaşıldı. Kısa bir süre önce dev bir cismi yuttuğu açıkça belli olan yılanın karnı açıldı. Manzara korkunçtu...
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Dev piton karnını doyurmak için en yanlış tercihi yapmıştı. Yılanın karnından çıkan oklu kirpi dev yılanın sonu olmuştu.
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Fotoğrafçı Gordon Donovan çektiği bu fotoğrafta inanılmaz bir detay yakaladı.
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Kendi yavruları rakip bir erkek aslan tarafından öldürülen bu dişi, bulduğu antilop yavrusunu evlat edindi.
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Aç pitonun keseli sıçanı yakalama nı kameralara işte böyle yansıdı.
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Botswana'da 3 aslanın saldırısına uğrayan bufalonun zeki taktiği hayatını kurtardı.
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Bufaloyu yere düşürmeye çalışan 3 aslanla adeta savaşan bufalo kendini suya atınca az da olsa aslanlardan kurtulmayı başardı.
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Bu sırada yarıma gelen bufalo sürüsünü gören aslanlar olay yerinden hızla uzaklaştı.
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3 çekirge yakaladıkları yılanı dakikalar içinde öldürüyor.
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Bulduğu zebrayı yemek isterken başına geleenlerle neye uğradığını şaşıran leopar, çevredeki fotoğrafçılar tarafından işte böyle kaydedildi.
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Güney Afrika'nın Kruger Ulusal Parkı'nda yaşanan olayda, leopar, zebrayı yemek isterken bağırsaklarından fışkıranlarla ne yapacağını şaşırdı.
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Önce bir süre geri çekilen leopar, geri gelerek avına devam etti.
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Bu görüntüler vahşi yaşam fotoğrafçısı Paul Goldstein'in Kenya'daki Masai Mara ulusal parkında çekildi.
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5 çitanın birlikte çalışarak yakaladıkları antilobu dakikalar içinde etkisiz hale getiriyor.
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Yere düşmemek için direnen antilop, ne kadar çabalasa da başarılı olamadı.
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Avustralya'da bir çiftçi köpeklerini gezdirirken nadir bir olaya denk geldi.
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Kahverengi bir yılanın siyah bir yılanı yeme anını kaydeden çiftçi daha önce böyle bir olayla karşılaşmadığını dile getirdi.
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Anahtar Kelimeler:
Aslan vahşi doğa Hayvanlar Alemi

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