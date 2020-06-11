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Vahşi doğanın görmediğimiz yüzü! Foto kapanla görüntüledi!

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2020 12:25 | Son Güncelleme

Ardahan Üniversitesinde doktora öğrencisi olan 35 yaşındaki Çağdaş Keçeci, Yalnızçam ormanlık alanına kurduğu fotokapanla ayı, domuz, kartal, şahin, sincap, tilki ve sansar gibi hayvanların doğal yaşamındaki görüntülerini kaydetti.

Fotokapana takılan hayvanları görüntüsünü sosyal medyada paylaşan Keçeci, Amatör olarak Ardahan’ın vahşi doğasının fotoğraflamak çabası içerisindeyim dedi. İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümünde doktora öğrencisi olan Çağdaş Keçeci, Ardahan turizmine katkı sağlamak için Yalnızçam Ormanı’na fotokapan kurdu.

Belirli aralıklarla ormanın değişik bölgelerine kurduğu fotokapan, beslenen bir boz ayının görüntülerinin yanı sıra tilkiyi de kaydetti. Elde ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan Çağdaş Keçeci, amacım Yalnızçam Ormanları’nın vahşi doğaya yapmış olduğu ev sahipliğini görüntülemek. Hem bir farkındalık oluşturmak hem de Ardahan’ın doğa turizmine katkı sağlamak ve ön plana çıkarmak.

Amatör olarak Ardahan’ın vahşi doğasının fotoğraflamak çabası içerisindeyim. Ardahan’da ve çevre illerde kurduğum fotokapanla burada yaşayan türlere nelerin sahipliği yaptığını gösterebilmek amacındayım" dedi. (İHA)

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