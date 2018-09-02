Vahşi doğanın korkunç yüzü

Birbirlerinin avına saldıran hayvanların mücadelesi.

Vahşi doğa

1 / 48 Dört aslanla karşı karşıya gelen antilopun mücadelesi.

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6 / 48 Kambur balina cesedinin etrafında toplanan timsahlar büyük bir ziyafet çekiyor.

7 / 48 Boynuzlarından dökülen kadifemsi parçaları yiyen geyik.

8 / 48 Donduktan sonra yırtıcılar tarafından yenmiş bir köpek.

9 / 48 Namibya'nın Etosha Ulusal Parkı'nda, avını korumaya çalışan dişi bir aslan ve sırtlanlar karşı karşıya gelince tan bir kıyamet koptu.

10 / 48 Bu kareler, fotoğrafçı Ningyu Pao tarafından çekildi ve Pao bu anları şöyle anlattı: "Dört dişi aslan öldürdükleri kuduyu yiyordu; fakat kan kokusu sırtlanları çekti.

11 / 48 Tek başına kalan aslan 4 sırtlan tarafından etrafı sarılınca daha fazla direnemedi ve avını onlara teslim etmek zorunda kaldı."

12 / 48 Bu fotoğraflar Zambiya'nın Luangwa Ulusal Parkı'nda Peter Geraerdts tarafından çekildi.

13 / 48 Büyük bir sabırla avını bekleyen leopar, doğru zamanda saklandığı ağaçtan erkek impalanın üzerine atlıyor.

14 / 48 Farkedilmemek için büyük bir çaba harcayan leopar, nihayet amacına ulaşıyor ve impala kaçmadan onu yakalıyor.

15 / 48 Leopar, impalayı yakaladıktan sonra onu öldürmesi yalnızca 10 saniyesini alıyor.

16 / 48 Ve o anlar Peter Geraerdts kamerasına işte böyle yansıyor.

17 / 48 3 metrelik bir piton palmiye ağacında yakaladığı keseli sıçanı yukarı çekmeye çalışıyor.

18 / 48 BBC'nin ünlü Doğal Tarih Birimi program ekibi ilginç bir olaya şahit oldu.

19 / 48 Hint Okyanusu'na kıyısı bulunan Seyşeller'de çekim yapan ekip, yaklaşık 170 santim uzunluğunda dev bir kral balığının avlanma anına şahit oldu.

20 / 48 Av olarak kendisine bir kuşu seçen kral balığının saldırı anı karelere böyle yansıdı.

21 / 48 Kenya'da nehri geçmek isteyen ceylanın arkasından sinsice yaklaşan timsah, doğru an gelene kadar bu şekilde bekledi.

22 / 48 Ailesiyle beraber nehri geçmeye çalışan ceylan başına geleceklerden habersiz ilerlerken, arkasından gelen timsaha yem oldu.

23 / 48 O anlar işte böyle kaydedildi.

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32 / 48 Her zaman gittiği yerde balık tutan bu adamın davetsiz misafir karşısında verdiği tepki herkesi şok etti.

33 / 48 Tekneye çıkıp, adamın elinden balık yiyen yılan hayrete düşürdü.

34 / 48 Bir erkek ve dişi aslan, Güney Afrika'daki Kruger ulusal parkında şiddetli bir kavgaya tutuşurken fotoğraflandı.

35 / 48 Bu çarpıcı görüntüleri çeken fotoğrafçı herhangi bir kan görmediğini ancak kavganın oldukça şiddetli olduğunu söyledi.

36 / 48 Kavga esnasında erkek aslanın büyük dişlerinden bir tanesi yerinden çıktı.

37 / 48 Dişinden olan aslan kavgadan mağlup olarak ayrıldı.

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40 / 48 Afrika'da sıklıkla rastlanmayacak bir olay gerçekleşiyor.

41 / 48 Aç bir çita gözüne kestirdiği impalayı dakikalar içinde yakalayarak, daha sakin bir yere sürüklüyor.

42 / 48 Tam öldürmek üzere iken beklenmedik bir olayla karşılaşıyor.

43 / 48 Ona doğru gelmeye başlayan babun, çitanın tün planını suya düşürüyor.

44 / 48 Çita öldürmek üzere olduğu impalayı bırakıp koşarak uzaklaşıyor.

45 / 48 İmpalanın yanına gelen babun, yaşadığından emin olduktan sonra bir kaç adım geri çekilip, impalanın kendine gelmesini bekliyor.

46 / 48 Yorulan vücudunu sakinleştiren impala, ayaklanıp hızla oradan uzaklaşıyor.

47 / 48 Saldırıdan sağ çıkmış Ren Geyiğinin görüntüsü.