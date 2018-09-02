Vahşi doğanın korkunç yüzü

Birbirlerinin avına saldıran hayvanların mücadelesi.
Vahşi doğa
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Dört aslanla karşı karşıya gelen antilopun mücadelesi.
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Kambur balina cesedinin etrafında toplanan timsahlar büyük bir ziyafet çekiyor.
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Boynuzlarından dökülen kadifemsi parçaları yiyen geyik.
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Donduktan sonra yırtıcılar tarafından yenmiş bir köpek.
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Namibya'nın Etosha Ulusal Parkı'nda, avını korumaya çalışan dişi bir aslan ve sırtlanlar karşı karşıya gelince tan bir kıyamet koptu.
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Bu kareler, fotoğrafçı Ningyu Pao tarafından çekildi ve Pao bu anları şöyle anlattı: "Dört dişi aslan öldürdükleri kuduyu yiyordu; fakat kan kokusu sırtlanları çekti.
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Tek başına kalan aslan 4 sırtlan tarafından etrafı sarılınca daha fazla direnemedi ve avını onlara teslim etmek zorunda kaldı."
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Bu fotoğraflar Zambiya'nın Luangwa Ulusal Parkı'nda Peter Geraerdts tarafından çekildi.
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Büyük bir sabırla avını bekleyen leopar, doğru zamanda saklandığı ağaçtan erkek impalanın üzerine atlıyor.
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Farkedilmemek için büyük bir çaba harcayan leopar, nihayet amacına ulaşıyor ve impala kaçmadan onu yakalıyor.
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Leopar, impalayı yakaladıktan sonra onu öldürmesi yalnızca 10 saniyesini alıyor.
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Ve o anlar Peter Geraerdts kamerasına işte böyle yansıyor.
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3 metrelik bir piton palmiye ağacında yakaladığı keseli sıçanı yukarı çekmeye çalışıyor.
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BBC'nin ünlü Doğal Tarih Birimi program ekibi ilginç bir olaya şahit oldu.
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Hint Okyanusu'na kıyısı bulunan Seyşeller'de çekim yapan ekip, yaklaşık 170 santim uzunluğunda dev bir kral balığının avlanma anına şahit oldu.
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Av olarak kendisine bir kuşu seçen kral balığının saldırı anı karelere böyle yansıdı.
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Kenya'da nehri geçmek isteyen ceylanın arkasından sinsice yaklaşan timsah, doğru an gelene kadar bu şekilde bekledi.
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Ailesiyle beraber nehri geçmeye çalışan ceylan başına geleceklerden habersiz ilerlerken, arkasından gelen timsaha yem oldu.
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O anlar işte böyle kaydedildi.
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Her zaman gittiği yerde balık tutan bu adamın davetsiz misafir karşısında verdiği tepki herkesi şok etti.
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Tekneye çıkıp, adamın elinden balık yiyen yılan hayrete düşürdü.
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Bir erkek ve dişi aslan, Güney Afrika'daki Kruger ulusal parkında şiddetli bir kavgaya tutuşurken fotoğraflandı.
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Bu çarpıcı görüntüleri çeken fotoğrafçı herhangi bir kan görmediğini ancak kavganın oldukça şiddetli olduğunu söyledi.
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Kavga esnasında erkek aslanın büyük dişlerinden bir tanesi yerinden çıktı.
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Dişinden olan aslan kavgadan mağlup olarak ayrıldı.
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Afrika'da sıklıkla rastlanmayacak bir olay gerçekleşiyor.
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Aç bir çita gözüne kestirdiği impalayı dakikalar içinde yakalayarak, daha sakin bir yere sürüklüyor.
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Tam öldürmek üzere iken beklenmedik bir olayla karşılaşıyor.
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Ona doğru gelmeye başlayan babun, çitanın tün planını suya düşürüyor.
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Çita öldürmek üzere olduğu impalayı bırakıp koşarak uzaklaşıyor.
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İmpalanın yanına gelen babun, yaşadığından emin olduktan sonra bir kaç adım geri çekilip, impalanın kendine gelmesini bekliyor.
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Yorulan vücudunu sakinleştiren impala, ayaklanıp hızla oradan uzaklaşıyor.
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Saldırıdan sağ çıkmış Ren Geyiğinin görüntüsü.
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Houston'da yaşanan sel faciasının ardından bir arada durarak hayatta kalmış ateşböcekleri.
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