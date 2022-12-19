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Vahşi Güzel'in yıldızı Natalia Oreiro'nun son haline bakın! Gören şaşkınlığını gizleyemedi

19.12.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1990'ların sonunda ekrana gelen efsane dizi Vahşi Güzel'in yıldızı Natalia Oreiro, yıllara kafa tutuyor. Şimdilerde 45 yaşında olan Natalia Oreiro, son haliyle dikkat çekti. Uruguaylı yıldızın paylaşımlarına yorum yağdı.

Vahşi Güzel'in yıldızı Natalia Oreiro'nun son haline bakın! Gören şaşkınlığını gizleyemedi

Dünyada 80'den fazla ülkede yayınlanan Vahşi Güzel dizisinin başrollerini Natalia Oreiro ve Facundo Arana paylaşıyordu. Uzun yıllar oyunculuk yapan Natalia Oreiro, bir süredir kameralardan uzak yaşıyor. Sosyal medyada epey aktif olan Natalia Oreiro'yu görenler ''Yıllar teğet geçmiş'' demeden edemedi.

1977 yılında Uruguay'da doğan Natalia Oreiro, sanat kariyerinin ilk yıllarında pembe dizilerde rol aldı.

Vahşi Güzel'in yıldızı Natalia Oreoiro son haliyle şaşırttı! Gören dönüp bir daha baktı

Vahşi Güzel dizisiyle ünlenen yıldız; Aşk Meleğim, Kayıp Çocukluk, Amanda O ve Botines gibi projelerde kamera karşısına geçti.

Vahşi Güzel'in yıldızı Natalia Oreoiro son haliyle şaşırttı! Gören dönüp bir daha baktı

Vahşi Güzel dizisinde güzelliğiyle büyüleyen yıldız, 2012 yılından beri oyunculuk yapmıyor.

Vahşi Güzel'in yıldızı Natalia Oreoiro son haliyle şaşırttı! Gören dönüp bir daha baktı

İŞTE SON HALİ

Instagram'da 1 buçuk milyon takipçisi bulunan ünlü oyuncu son haliyle 'yok artık' dedirtti.

Vahşi Güzel'in yıldızı Natalia Oreoiro son haliyle şaşırttı! Gören dönüp bir daha baktı

Natalia Oreiro'yu görenler ''Zaman sizin için durmuş'' ve ''Hâlâ çok güzel'' gibi övgü dolu yorumlarda bulundu.

Vahşi Güzel'in yıldızı Natalia Oreoiro son haliyle şaşırttı! Gören dönüp bir daha baktı

Natalia Oreiro, 2001 yılından beri müzisyen Ricardo Mollo ile evli.

Vahşi Güzel'in yıldızı Natalia Oreoiro son haliyle şaşırttı! Gören dönüp bir daha baktı

Natalia Oreiro, 2021 yılında Rus vatandaşlığı almıştı.

Vahşi Güzel'in yıldızı Natalia Oreoiro son haliyle şaşırttı! Gören dönüp bir daha baktı

Vahşi Güzel'in yıldızı Natalia Oreoiro son haliyle şaşırttı! Gören dönüp bir daha baktı

Vahşi Güzel'in yıldızı Natalia Oreoiro son haliyle şaşırttı! Gören dönüp bir daha baktı

Vahşi Güzel'in yıldızı Natalia Oreoiro son haliyle şaşırttı! Gören dönüp bir daha baktı

Vahşi Güzel'in yıldızı Natalia Oreoiro son haliyle şaşırttı! Gören dönüp bir daha baktı

Vahşi Güzel'in yıldızı Natalia Oreoiro son haliyle şaşırttı! Gören dönüp bir daha baktı

Vahşi Güzel'in yıldızı Natalia Oreoiro son haliyle şaşırttı! Gören dönüp bir daha baktı


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