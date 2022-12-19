Vahşi Güzel'in yıldızı Natalia Oreiro'nun son haline bakın! Gören şaşkınlığını gizleyemedi

Dünyada 80'den fazla ülkede yayınlanan Vahşi Güzel dizisinin başrollerini Natalia Oreiro ve Facundo Arana paylaşıyordu. Uzun yıllar oyunculuk yapan Natalia Oreiro, bir süredir kameralardan uzak yaşıyor. Sosyal medyada epey aktif olan Natalia Oreiro'yu görenler ''Yıllar teğet geçmiş'' demeden edemedi.

1977 yılında Uruguay'da doğan Natalia Oreiro, sanat kariyerinin ilk yıllarında pembe dizilerde rol aldı.

Vahşi Güzel dizisiyle ünlenen yıldız; Aşk Meleğim, Kayıp Çocukluk, Amanda O ve Botines gibi projelerde kamera karşısına geçti.

Vahşi Güzel dizisinde güzelliğiyle büyüleyen yıldız, 2012 yılından beri oyunculuk yapmıyor.

İŞTE SON HALİ

Instagram'da 1 buçuk milyon takipçisi bulunan ünlü oyuncu son haliyle 'yok artık' dedirtti.

Natalia Oreiro'yu görenler ''Zaman sizin için durmuş'' ve ''Hâlâ çok güzel'' gibi övgü dolu yorumlarda bulundu.

Natalia Oreiro, 2001 yılından beri müzisyen Ricardo Mollo ile evli.

Natalia Oreiro, 2021 yılında Rus vatandaşlığı almıştı.



