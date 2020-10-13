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Vahşi pumayla yüz yüze! Bugün ölmek istemiyorum dedi saniye saniye o anları kaydetti

DÜNYA HABERLERİ  | 13.10.2020 11:11 | Son Güncelleme

Yirmi altı yaşındaki Kyle Burgess, ABD'nin Utah eyaleti Provo'daki Slate Kanyonu'nda koşu yaparken korkunç bir manzarayla karşılaştı. Dört puma yavrusuyla karşılaşınca çekim yapmaya başlayan Kyle, annelerinin geldiği anları da saniye saniye kaydetti.

Vahşi pumayla yüz yüze! Bugün ölmek istemiyorum dedi saniye saniye o anları kaydetti

Bir puma tarafından takip edildiği korkunç dakikaları Instagram hesabından paylaşan Kyle Burgess, 'Provo yakınlarındaki Slate kanyonunda yürüyüş yapıyordum. Dört puma yavrusuyla karşılaştım ve bu anları kaydetmeye başladım ancak çok geçmeden öfkeli anneleriyle yüz yüze geldim. Koca kediye bağırıyor ve kendimi olabildiğince büyük göstermeye çalışıyordum.

Pek çok kez, puma beni korkutmaya çalıştı ve ona hadi dostum bugün ölmek istemiyorum dedim. Hayatımın en çok korkunç anıydı can havliyle yerden bir taş alıp attım ve kaçmaya başladı. Durumun etkisinden kurtulamadım ve yarım saat bulunduğum yere çöküp kaldım' dedi.

'YALNIZ DEĞİLİZ'

Daha sonra yaşadığı durumu Utah Vahşi Yaşam Kaynakları Bölümüne bildirdi ancak eyalet koruma görevlisi, Pazar günü bölgeyi kontrol ettiklerinde pumayı ve yavrularını bulamadı.

Bölümün sosyal yardım müdürü Scott Root, Burgess'in durumu mümkün olan en iyi şekilde ele aldığını ekleyerek, "Orada yalnız olmadığımıza dair harika bir hatırlatma" dedi.

Yürüyüşçü, videoyu Instagram hesabında yayınladı ve gönderi 800 bine yakın görüntülenme aldı.

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