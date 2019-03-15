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Vahşi saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 15:27 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda’da camiye vahşice yapılan saldırı sonucu hayatını kaybedenler için Malatya’da gıyabi cenaze namazı kılındı.Yeni Zelanda’da camide Cuma namazı kılan Müslümanlara yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 49 kişi öldü.

Yeni Zelanda’da camiye vahşice yapılan saldırı sonucu hayatını kaybedenler için Malatya’da gıyabi cenaze namazı kılındı.
Yeni Zelanda’da camide Cuma namazı kılan Müslümanlara yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 49 kişi öldü. Vahşi saldırıya tüm dünyadan olduğu gibi Türkiye’den de tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor.
Saldırıda ölenler için Malatya Yeni Cami’de Cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı. Binlerce kişinin katıldığı namaz sonrası katliama sert bir şekilde tepki gösterildi.
Namaz sonrası bir açıklama yapan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Malatya Şube Başkanı Ahmet Oymak, katliamın planlı bir şekilde yapıldığını söyleyerek, “Yeni Zelanda’da bugün Cuma namazı sırasında Nur Camii’ne ve Linvvood’daki camiye yönelik gerçekleştirilen hunharca katliamda en az 49 Müslüman hayatını kaybetti, yüze yakın yaralı var. Cani terörist, yaptığı katliamı sosyal medyadan yayınlama pervasızlığını gösterebiliyor. Kullandığı silahlarda, daha önce Müslümanlara yönelik benzeri katliamlar yapmış katillerin isimleri yazılı. Yayınladığı 70 sayfalık manifestoda tüm Müslümanlar tehdit ediliyor ancak Türk Müslümanlara da özel bir yer ayırmış. Bu sebeple bu menfur saldırıdan tek bir kişinin sorumlu olduğunu iddia etmek, gerçekleri örtmek ve yeni katliamlara davetiye çıkarmak demektir. İslamı terörle özdeşleştiren Batı, bu katliamın baş sorumlusudur. Çünkü İslamofobiyi kışkırtan görüntüler, Batılı devletlerin merkezlerindeki stüdyolarda çekiliyor. Bu elim olay karşısında Müslümanlar, duygusal değil duyarlı ve bilinçli bir tutum sergilemelidir. Masum insanların öldürülmesi karşısında sadece Müslümanları değil, bütün insanları daha duyarlı olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.
Cenaze namazına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca da katıldı.

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