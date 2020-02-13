HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Vahşi Yaşam Fotoğraf ödülleri birincisi belli oldu: Metroda 'kavga eden fareler'

Vahşi Yaşam Fotoğraf ödülleri birincisi belli oldu: Metroda 'kavga eden fareler'

İLGİNÇ HABERLER  | 13.02.2020 10:22 | Son Güncelleme

Londra'daki Doğal Tarih Müzesi tarafından gerçekleştirilen Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı ödülleri sahiplerini buldu. Birincinin halk oylamasıyla belirlendiği yarışmanın kazananı Sam Rowley oldu. Rowley, Londra metrosunda çektiği 'kavga eden fareler' isimli fotoğrafla sadece İngiltere'de değil dünyada ses getirmeyi başardı. İşte büyük beğeni toplayan o kareler...

Londra metrosunda fareler bulunduğunu bilen Sam Rowley, istasyonda 5 gün kaldı. Rowley, bu süre içinde birbirleriyle mücadele eden iki fareyi fotoğraflamayı başardı. Rowley'in ‘İstasyon Kavgası’ adını verdiği fotoğrafı, internette halk tarafından oylanarak birinciliği kazandı.

İşte yarışmada diğer öne çıkan kareler:

Yarışmaya giren diğer fotoğraflar arasında dikkati çeken bir diğer fotoğraf ise Aaron Gekoski tarafından çekilen ‘Kavgayı Kaybetmek’ adlı boks yapan bir orangutan fotoğrafı oldu. Orangutanların Bangkok’ta boks gösterilerinde kullanıldığı yıllarca biliniyordu. Resmi olarak 2004 yılında bu tür gösteriler yasaklanmıştı.
Ankette övgüye değer görülen bir diğer fotoğraf da Michel Zoghzhogi'ye aitti. Anakonda ile mücadele eden anne ve yavru jaguarın görüntülendiği kare nefes kesen bir mücadelenin ölümsüzleştirilmesiyle ortaya çıktı.
Francis De Andres'e ait bu kare de anketin en çok beğenilenleri arasında yer alıyor. Karede karda dinlenen bir grup ren geyiği bulunuyor.
Martin Buzora'nın ölümsüzleştirdiği bu karede ise bebek gergedan ve bakıcısının kalpleri ısıtan sevgi gösterisi yer alıyor.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Londra Doğal Tarih Müzesi Sam Rowley

En Çok Okunan Haberler

BMGK'dan flaş Libya kararı! Kabul edildi

BMGK'dan flaş Libya kararı! Kabul edildi

Türkiye itiraflı reklam filmi! Tepkiler çığ gibi büyüdü

Türkiye itiraflı reklam filmi! Tepkiler çığ gibi büyüdü

Son şampiyon kupaya veda etti

Son şampiyon kupaya veda etti

İşte ocak ayında en çok satan ikinci el otomobiller

İşte ocak ayında en çok satan ikinci el otomobiller

Rusya'dan gündemi sarsan iddia: ABD askerleri halka ateş açtı

Rusya'dan gündemi sarsan iddia: ABD askerleri halka ateş açtı

Rusya'dan Türkiye'ye göndermeli ABD mesajı!

Rusya'dan Türkiye'ye göndermeli ABD mesajı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Çocukları kurban etmişler! Kalıntılarını bulmuşlardı

Çocukları kurban etmişler! Kalıntılarını bulmuşlardı

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Yavru fareleri canlı canlı yedi!

Yavru fareleri canlı canlı yedi!

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaza anını maç anlatır gibi anlatan kişi izleyenleri güldürdü

O anları maç anlatır gibi anlattı

5 bin dolara yepyeni bir eve sahip oldu!

Müthiş dönüşüm! 5 bin dolara yepyeni bir eve sahip oldu

Kamufle ustası baykuşu fark edebildiniz mi?

Ağaçta ne olduğunu fark edebildiniz mi?

Otelde şoke eden olay! Müşteri, temizlikçi kadını asansörün dışına fırlattı

Temizlikçi kadına büyük şok yaşattı

Kanadına balıkçı iğnesi takılan martı itfaiye tarafından böyle kurtarıldı

İtfaiye tarafından böyle kurtarıldı

'Böylesini daha önce hiç görmemiştik!'

'Böylesini daha önce hiç görmemiştik!' İnanılmaz olay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.