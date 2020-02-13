Vahşi Yaşam Fotoğraf ödülleri birincisi belli oldu: Metroda 'kavga eden fareler'

Londra metrosunda fareler bulunduğunu bilen Sam Rowley, istasyonda 5 gün kaldı. Rowley, bu süre içinde birbirleriyle mücadele eden iki fareyi fotoğraflamayı başardı. Rowley'in ‘İstasyon Kavgası’ adını verdiği fotoğrafı, internette halk tarafından oylanarak birinciliği kazandı.

İşte yarışmada diğer öne çıkan kareler:

Yarışmaya giren diğer fotoğraflar arasında dikkati çeken bir diğer fotoğraf ise Aaron Gekoski tarafından çekilen ‘Kavgayı Kaybetmek’ adlı boks yapan bir orangutan fotoğrafı oldu. Orangutanların Bangkok’ta boks gösterilerinde kullanıldığı yıllarca biliniyordu. Resmi olarak 2004 yılında bu tür gösteriler yasaklanmıştı.

Ankette övgüye değer görülen bir diğer fotoğraf da Michel Zoghzhogi'ye aitti. Anakonda ile mücadele eden anne ve yavru jaguarın görüntülendiği kare nefes kesen bir mücadelenin ölümsüzleştirilmesiyle ortaya çıktı.

Francis De Andres'e ait bu kare de anketin en çok beğenilenleri arasında yer alıyor. Karede karda dinlenen bir grup ren geyiği bulunuyor.