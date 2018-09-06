Vahşi yaşamda çekilmiş en iyi kareler

Kazanan fotoğraflar, 16 Ekim’de açıklanacak. Londra’daki Natural History Museum’un düzenlediği yarışmada finale kalan fotoğraflardan oluşan sergi 16 Ekim’de açılacak, 2019 yazına kadar devam edecek. İşte 2018 Yılın En İyi Vahşi Yaşam Fotoğrafı Yarışması’nın finalistleri arasından öne çıkanlar...