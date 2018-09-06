HABER

Vahşi yaşamda çekilmiş en iyi kareler

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 06.09.2018 07:34 | Son Güncelleme

Her yıl İngiltere’de düzenlenen Yılın En İyi Vahşi Yaşam Fotoğrafı Yarışması, bu yıl 45’inci kez düzenleniyor. 95 ülkeden 45 binin üzerinde profesyonel ve amatör fotoğrafçıların gönderdiği fotoğraflar arasından 100 finalist belirlendi.

Kazanan fotoğraflar, 16 Ekim’de açıklanacak. Londra’daki Natural History Museum’un düzenlediği yarışmada finale kalan fotoğraflardan oluşan sergi 16 Ekim’de açılacak, 2019 yazına kadar devam edecek. İşte 2018 Yılın En İyi Vahşi Yaşam Fotoğrafı Yarışması’nın finalistleri arasından öne çıkanlar...

Yılın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları yarışması finalistleri

1 / 14

Avustralya
2 / 14

İtalya
3 / 14

Hollanda
4 / 14

Almanya
5 / 14

Avusturya
6 / 14

Güney Afrika
7 / 14

İspanya
8 / 14

İngiltere
9 / 14

Fransa
10 / 14

Güney Afrika
11 / 14

Fransa
12 / 14

İngiltere
13 / 14

İngiltere
14 / 14

ABD
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
vahşi yaşam Fotoğraf Yarışması ingiltere

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Erdoğan'ın 15 üniversiteye yaptığı rektör atamaları Resmi Gazete'de

Son dakika! Erdoğan'ın 15 üniversiteye yaptığı rektör atamaları Resmi Gazete'de

Avukatın komiser tarafından darp edildiği iddiasına Emniyet'ten açıklama

Avukatın komiser tarafından darp edildiği iddiasına Emniyet'ten açıklama

Galatasaray'dan Radamel Falcao bombası

Galatasaray'dan Radamel Falcao bombası

Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'inin son hali şaşırttı

Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'inin son hali şaşırttı

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

Parkta ilişkiye girdiler!

Parkta ilişkiye girdiler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şimşekler geceyi aydınlattı

Şimşekler geceyi aydınlattı

Çocukken cinsel istismara uğradığını hatırlayınca intihar girişiminde bulunan kadının öyküsü

Çocukken cinsel istismara uğradığını hatırlayınca intihar girişiminde bulunan kadının öyküsü

Türkiye'nin '50 Güçlü Kadın' CEO’su belli oldu! İşte o liste

Türkiye'nin '50 Güçlü Kadın' CEO’su belli oldu! İşte o liste

Türkler en çok bu ülkelere göç etti

Türkler en çok bu ülkelere göç etti

Mercedes-Benz yüzde yüz elektrikli modeli EQC'yi tanıttı

Mercedes-Benz yüzde yüz elektrikli modeli EQC'yi tanıttı

"Türk Kaplanı" seri üretime hazır

"Türk Kaplanı" seri üretime hazır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.