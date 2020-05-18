HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Vahşi yaşamı korumak için eğitilen köpekler, 45 gergedanın hayatını kurtardı

Vahşi yaşamı korumak için eğitilen köpekler, 45 gergedanın hayatını kurtardı

DÜNYA HABERLERİ  | 18.05.2020 16:41 | Son Güncelleme

Güney Afrika’daki vahşi yaşamı korumak için eğitilen bir grup köpek, yasa dışı avlanan insanların elinden 45 gergedanı kurtardı. Beagle ve tazı cinsi büyük köpekler, nesli tükenmekte olan türleri kaçak avlanan insanlardan kurtarıyor.

Doğumdan itibaren eğitilmeye başlayan köpekler, operasyon sırasında yaşanacak tüm zorluklarla başa çıkmayı öğreniyor. Bu köpekler, genelde 18 aylık olduklarında ise gerçekten işlerini yapmaya başlıyor.

Cape Town’dan Sean Viljoen, Güney Afrika’daki Kruger Ulusal Park’taki köpeklerin bazı görüntülerini paylaştı. Vljoen, sinematografik hikaye anlatıcılığı ile koruma görevi üstlenen kahramanları bir araya getirerek umut dolu hikayelerin paylaşılmasını amaçladığı bir film şirketinin de sahibi.

Kaçak ava karşı köpekli önlem... 45 hayat kurtardılar

K9 uzmanı olan Johan van Straaten “Topladığımız dataları bu projeye uygulamak gösterdi ki, iz sürme köpeklerinin 2018’de faaliyete geçmesiyle yaklaşık 45 gergedanı öldürülmekten kurtarabildik. Güney Afrika’daki vahşi yaşam bölgesinde iz sürme köpekleriyle yapılan devriyelerde başarı oranımız %68. Bu köpekler insanlardan daha hızlı hareket etme yeteneğine sahip oldukları için vahşi hayvanların izini daha hızlı sürebiliyorlar. Böylece vahşi yaşam suçlarından ciddi şekilde etkilenen gergedan da dahil olmak üzere birçok vahşi canlının hayatta kalmasına yardımcı oluyorlar” dedi.
Güney Afrika, dünyadaki gergedan nüfusunun %80’ine ev sahipliği yapıyor. Johan van Straaten, son on yılda 8bin gergedanın yaşa dışı av faaliyetleriyle öldüğünü de belirtti.
Siyah ve kahverengi rakun tazısı, Belçika Malinois köpeği, tilki tazısı ve mavi benekli rakun tazısı gibi köpekler yasa dışı avcılık faalietlerinden hayvanları kurtarabilmek için eğitilerek; iz sürme, keşif yapma, devriye gezme, baskın ve tutuklama gibi faaliyetlerde kurtarma ekiplerine yardımcı oluyor.
Johan, köpeklerin doğumdan itibaren eğitilerek nasıl iz sürüleceğini ve komutlara nasıl itaat etmeleri gerektiğini öğrendiklerini söylüyor.
Köpekler altı ayda tüm bu eğitimi tamamen öğrenmiş olarak, işlerinin gerektirdiği yeteneklerle donanıyorlar. Ancak Johan, çok genç köpeklerin operasyonun getirdiği baskıyla başa çıkacak kadar olgunlaşmadıklarını belirtiyor. Birçok farklı faktörlerden dolayı, köpekler 18 aylık olduklarında bir operasyonu başarıyla yürütebilecek olgunluğa erişmiş oluyorlar.

En Çok Okunan Haberler

Bir kentte alarm verildi! Takviye ekipler görevlendirilecek

Bir kentte alarm verildi! Takviye ekipler görevlendirilecek

Korkutan açıklama: Geçen yılki sayının 3-4 katını görebiliriz

Korkutan açıklama: Geçen yılki sayının 3-4 katını görebiliriz

Sevgilisiyle ilgili bomba itiraf! 'Hamileymiş ama...'

Sevgilisiyle ilgili bomba itiraf! 'Hamileymiş ama...'

İlahiyatçının 'Türkçülük' sözleri tepki çekti!

İlahiyatçının 'Türkçülük' sözleri tepki çekti!

A Haber canlı yayınında yapılan hata ortalığı ayağa kaldırdı

A Haber canlı yayınında yapılan hata ortalığı ayağa kaldırdı

Otobüs seyahatleriyle ilgili yeni açıklama!

Otobüs seyahatleriyle ilgili yeni açıklama!

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Trump'tan Türkiye örneği! 'Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?'

Trump'tan Türkiye örneği! 'Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?'

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Dünya Sağlık Örgütü 'İyi haber' diyerek açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü 'İyi haber' diyerek açıkladı

İngiltere ekrana kilitlendi! Boris Johnson'dan önemli açıklamalar

İngiltere ekrana kilitlendi! Boris Johnson'dan önemli açıklamalar

Diğer Haberler
ABD'de ölü sayısı artıyor!

ABD'de ölü sayısı artıyor!

Bilim dünyasını sarsan korona açıklaması: İnsanlar üzerinde sonuçlar iyi

Kritik korona açıklaması: İnsanlar üzerinde sonuçlar iyi

ABD Sağlık Bakanı: Amerikalılar sağlıksız olduğu için rekor kırdık

'Amerikalılar sağlıksız olduğu için rekor kırdık'

Okullar açıldıktan sonra 70 öğrencide korona tespit edildi

Okullar açıldıktan sonra 70 öğrencide korona tespit edildi

Kilise ayinine katılan bir kişi 180 kişiye virüs bulaştırmış olabilir

Kilise ayinine katılan bir kişi 180 kişiye virüs bulaştırmış olabilir

Eski DSÖ yöneticisi: Koronavirüs kendi kendine yok olabilir

Eski DSÖ yöneticisi: Koronavirüs kendi kendine yok olabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.