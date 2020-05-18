Vahşi yaşamı korumak için eğitilen köpekler, 45 gergedanın hayatını kurtardı

Doğumdan itibaren eğitilmeye başlayan köpekler, operasyon sırasında yaşanacak tüm zorluklarla başa çıkmayı öğreniyor. Bu köpekler, genelde 18 aylık olduklarında ise gerçekten işlerini yapmaya başlıyor. Cape Town’dan Sean Viljoen, Güney Afrika’daki Kruger Ulusal Park’taki köpeklerin bazı görüntülerini paylaştı. Vljoen, sinematografik hikaye anlatıcılığı ile koruma görevi üstlenen kahramanları bir araya getirerek umut dolu hikayelerin paylaşılmasını amaçladığı bir film şirketinin de sahibi.

Kaçak ava karşı köpekli önlem... 45 hayat kurtardılar

K9 uzmanı olan Johan van Straaten “Topladığımız dataları bu projeye uygulamak gösterdi ki, iz sürme köpeklerinin 2018’de faaliyete geçmesiyle yaklaşık 45 gergedanı öldürülmekten kurtarabildik. Güney Afrika’daki vahşi yaşam bölgesinde iz sürme köpekleriyle yapılan devriyelerde başarı oranımız %68. Bu köpekler insanlardan daha hızlı hareket etme yeteneğine sahip oldukları için vahşi hayvanların izini daha hızlı sürebiliyorlar. Böylece vahşi yaşam suçlarından ciddi şekilde etkilenen gergedan da dahil olmak üzere birçok vahşi canlının hayatta kalmasına yardımcı oluyorlar” dedi.

Güney Afrika, dünyadaki gergedan nüfusunun %80’ine ev sahipliği yapıyor. Johan van Straaten, son on yılda 8bin gergedanın yaşa dışı av faaliyetleriyle öldüğünü de belirtti.

Siyah ve kahverengi rakun tazısı, Belçika Malinois köpeği, tilki tazısı ve mavi benekli rakun tazısı gibi köpekler yasa dışı avcılık faalietlerinden hayvanları kurtarabilmek için eğitilerek; iz sürme, keşif yapma, devriye gezme, baskın ve tutuklama gibi faaliyetlerde kurtarma ekiplerine yardımcı oluyor.

Johan, köpeklerin doğumdan itibaren eğitilerek nasıl iz sürüleceğini ve komutlara nasıl itaat etmeleri gerektiğini öğrendiklerini söylüyor.