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  4. Vahşice katledilen 6 yaşındaki Şirin'in katiliyle karşılaşma anı ortaya çıktı... Caninin yanından böyle ilerlemiş!

Vahşice katledilen 6 yaşındaki Şirin'in katiliyle karşılaşma anı ortaya çıktı... Caninin yanından böyle ilerlemiş!

10.11.2024 15:31
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
10.11.2024 15:31
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31 Ekim'de kaybolan ve 2 gün boyunca aranan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin, Feriköy Mezarlığı'nda vahşice katledilmiş cansız bedeni bulunmuştu. Kız çocuğunun son görüntüleri günler önce basında paylaşılmıştı. Bugün ise Türkiye gündemi Şirin'in katiliyle bir çöp konteynerinin başına gelerek konuştuğu anlar oldu. İşte Şirin katiliyle böyle karşılaşmış.

Şişli'de kayıp olduğu bildirilmesinin ardınan 2 gün aranan ve Feriköy Mezarlığı'nda bulunan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin katiliyle karşılaşma anı ortaya çıktı.

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Şirin'in 49 yaşındaki kağıt toplayıcısı Mustafa Örün tarafından öldürüldüğü belirlenmişti. Daha önce Mustafa Örün ile Şirin'in yürüdüğü anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıkmıştı. Katilin bir süre sonra aynı caddeden tek başına yürüyerek dönmesi ise dikkat çekmişti. Şimdi de küçük kızın katiliyle karşılaşma anı gün yüzüne çıktı!

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ÖNCE KONUŞTULAR SONRA YÜRÜYÜP GİTTİLER

Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Şirin' in çöp konteynerinin başında şüpheli Mustafa Örün ile konuştuğu, daha sonra onunla yürüyerek gittiği görmek yürekleri burktu.

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KATİL TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Örün, cinayeti işlediğini itiraf ederken sevk edildiği mahkemece tutuklamıştı.

Şirin'in cenazesi memleketi Şanlıurfa'da toprağa verilmişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
katil çöp konteyneri Şirin Elmas Hanilçi
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