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Vahşice katledilip çırılçıplak gömülmüştü! Yürek yakan feryat: 'İşkence edip kurşuna dizmişler'

04.03.2024 11:59
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Adana'da İpek Akgül (18), darbedilip tabanca ile vurulduktan sonra cesedi portakal bahçesine gömüldü. Akgül'ün öldürülmesine ilişkin soruşturmada, cinayeti itiraf eden Yaşar B. (20) ile 2 şüpheli tutuklandı. İpek'in annesi Sihan Akgül, "Kızımın sevgilisi yoktu. Şüpheliler, kızıma işkence edip, hunharca dövdükten sonra sanki kurşuna dizmişler. Çırılçıplak bedeni, portakal bahçesine gömülüydü. Dünyalar güzeli bir kızdı. Kızıma komplo kurup, katlettiler" dedi. İşte detaylar...

Vahşice katledilip çırılçıplak gömülmüştü! Yürek yakan feryat: 'İşkence edip kurşuna dizmişler'

Kentte 14 Şubat gecesi İl Emniyet Müdürlüğü'ne giden Yaşar B., sevgilisi İpek Akgül'ü öldürüp, portakal bahçesine gömdüğü ihbarında bulundu. Şüpheli gözaltına alınırken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri Yumurtalık ilçesi Asmalı Mahallesi'ndeki bahçeye gidip, çalışma başlattı. Yaşar B.'nin gösterdiği noktada araştırma yapan ekipler, Akgül'ün toprağa gömülü cesedini buldu. Ayrıca bölgeye birkaç 100 metre uzaklıkta cinayette kullanıldığı değerlendirilen tabanca bulundu.

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Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinde, İpek Akgül'ün 11 Şubat'ta önce darbedilerek kolunun ve kaburgalarının kırıldığı ardından vücudunun çeşitli yerlerinden tabanca ile vurularak öldürüldüğü belirlendi. Akgül'ün cenazesi, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Polis ekipleri, teslim olan Yaşar B.'nin yanı sıra 2 şüpheliyi daha gözaltına aldı. İşlemleri sonrası 3 şüpheli tutuklanırken, cinayete karıştığı değerlendirilen 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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'SANKİ KURŞUNA DİZMİŞLER'

Kızının tişörtünü giyip, her gün mezarına gittiğini anlatan anne Sihan Akgül, "Kızımın sevgilisi yoktu. Bu kişilerle nasıl tanıştığını bilmiyorum. Şüpheliler, kızıma işkence edip, hunharca dövdükten sonra sanki kurşuna dizmişler. Çırılçıplak bedeni, portakal bahçesine gömülüydü. Onun saçlarını okşayamadım. Çünkü cenazesini yıkarken elimde kaldı. Dünyalar güzeli bir kızdı. Duruluğu ve saflığıyla onlara kurban gitti. Ona doyamadan benden aldılar. Her gece uyuduğumda, kızımın kapıdan girdiğini görüyorum” diyerek gözyaşı döktü.

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'BU OLAY AYDINLATILACAK'

Cinayete karışan firari şüphelilere seslenen Akgül, "Kızıma komplo kurup, katlettiler. Devletten kaçamayacaksınız, bu olay aydınlatılacak. 3'ünüz tutuklandınız, 2'niz hala dışarıda; firari geziyorsunuz. Adalete güveniyorum, yakalanacaksınız. Elinizi doğurup, büyüttüğümüz kızlarımızdan uzak tutun" dedi.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana
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