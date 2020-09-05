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Vahşice öldürülen genç kızın cenazesi hastane morguna kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 16:25 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa’da birlikte yaşadığı Azerbaycan uyruklu Vusal O.

Gaziosmanpaşa’da birlikte yaşadığı Azerbaycan uyruklu Vusal O. tarafından boğazı kesilerek öldürülen 18 yaşındaki Sevilay Kaya’nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Vahşice işlenen cinayette genç kızın boğazını kesen katil zanlısı, duvara kanıyla "ihanetin bedeli ölümdür" yazdı.
Edinilen bilgilere göre olay Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Aldemir Sokak’ta saat 12.00 sıralarında yaşandı. Azerbaycan uyruklu Vusal O. birlikte yaşadığı 18 yaşındaki Sevilay Kaya ile evde tartışmaya başladı. Kıskançlık krizine giren Vusal O., bıçakla kendisini aldattığını düşündüğü genç kızın boğazını kesti. Daha sonra evden çıkan Vusal O. Gaziosmanpaşa Meydanı’nda uygulama yapan polis ekiplerine teslim oldu.
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, duvarda yazan "ihanetin bedeli ölümdür" yazısını gördü. Olay yeri inceleme ekipleri cinayetin işlendiği eve gelerek çalışmalarını gerçekleştirdi. Polis ekipleri çevredeki genç kızın ailesinin ve çevredekilerin ifadelerine başvurarak güvenlik kameralarını inceledi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cenaze ambulansla hastane morguna kaldırdı. Genç kızın cenazesi çıkarıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdi.

“Karı koca değillerdi”
Mahalle esnafı Mesut Demirel, “Duyduğumuza göre 18 yaşındaki kızın boğazını kesmiş. Polisi aramışlar. Polis geldi. Savcı geldi. Dostlar. Karı koca değiller. Ses gürültü duymadık. Kesmiş, kaçmış” diye konuştu.

“Taşınalı 2 ay oldu”
Salih Soykan, “Kız burada pastanede çalışıyordu. Orada görmüşlüğümüz var. Yazık. Genç bir kızdı. Ben evli olup olmadığını bilmiyorum. Kocasını tanımıyorum. Yeni evlenmiş. Taşınalı 2 ay oldu. 3 ay olmamıştır” dedi.

“Kocasının izin vermediğini söyleyerek işten ayrıldı”
Hayatını kaybeden genç kadının iki hafta yanında çalıştığını ifade eden pastane sahibi Mehmet Ölek, “Kocasının izin vermediğini söyleyerek işten ayrıldı. Kocasının yanında bir iki defa gördüm. Kocası da Azeri’ydi. Çok fazla gördüğümüz bir insan değildi. Evlendikten sonra dışarıya çıkmıyordu. Sonra ayakkabıcıların yanında çalışmaya başlamış. Bu sabah da olayı öğrendik” diye konuştu.
Çalıştığı dükkanda arkadaşlarının şüphelenerek eve çıktığını söyleyen Ölek, “Ayakkabıcıların dediğine göre; birisi yukarıya çıkmış. Orada çalışan çocuklar şüphelenmiş. Kapı kapalıymış. Kapıyı çalışmışlar. Kapıyı açmamışlar. Bunlar da şüphelenmişler. Kapıyı kırıp içeri girince kızı yerde o şekilde görmüşler. Zaten çocuk içerden kapıyı kapatmış, mutfağın balkonundan kaçmış. Uzun boylu bir çocuktu. Türkçeyi çok iyi konuşamıyordu. Kız ilk evlendiği zaman bana ‘Merhaba’ dedi. ‘Kocam’ diyerek tanıştırdı. Boğazını ya da yüzünü kesmişler. Ayakkabıcı da çalışan çocuklar öyle dedi. Biz olayın haberini aldığımız anda polisler yukarı çıktı” dedi.

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