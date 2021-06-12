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Vahşice öldürüp, tandıra gömmüşlerdi! Kan donduran ifade ortaya çıktı: Kabloyla boğdum

12.06.2021 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de cesetleri bağ evinde tandıra gömülmüş halde bulunan Mehmet Turhan ile boşandıktan sonra yeniden birlikte yaşamaya başladığı Firdevs Öztürk cinayetine ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Tutuklanan cinayet zanlısı Yusuf Turhan ağabeyi ve yengesini nasıl öldürdüğünü anlattı. Turhan, ifadesinde, ''Arazi anlaşmazlığı yaşıyorduk. Kavga ettik ve ben olayın siniriyle elime geçirdiğim kabloyla ağabeyimi ve yengemi boğarak öldürdüm" dedi.

Vahşice öldürüp, tandıra gömmüşlerdi! Kan donduran ifade ortaya çıktı: Kabloyla boğdum

Kan donduran olay, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Emmiler Mahallesi'nde meydana geldi. Boşandıktan sonra yeniden bir araya gelip, birlikte yaşamaya başlayan Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk, 19 Mayıs'ta kayboldu. Çocuklarının kayıp ihbarı üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çiftin bulunması için yakınları ile iletişime geçerek, 275 saatlik güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Kayıp Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan, çelişkili ifadeleri sonrası polis tarafından takibe alındı. Yusuf Turhan'ın evinin yanına yeni tandır yaptırdığını belirleyen polis, arama çalışması yaptı. Kadavra köpeği 'Vera' ile yapılan aramalarda, çiftin cansız bedenlerinin beton dökülmüş tandırın içinde olduğu belirlendi. Tandırı kıran ekipler, Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ün cansız bedenlerine ulaştı. Çiftin kabloyla boğularak öldürüldükten sonra çuval ile tandırın içine atıldığı tespit edildi. Tandırdan çıkarılan çiftin cenazeleri, otopsileri yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf, eşi Nejla ve oğlu Bedirhan Turhan yakalanıp, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yusuf ile oğlu Bedirhan Turhan tutuklanırken, Nejla Turhan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk ise, Emmiler Mahallesi’ndeki mezarlıkta toprağa verildi. Turhan'ın ifadesinde, “Ağabeyim ile aramızda arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma yaşandı. Kavga ettik ve ben olayın siniriyle elime geçirdiğim kabloyla ağabeyimi ve yengemi boğarak öldürdüm" dedi.

CİNAYETTEN SONRA POLİS MERKEZİNE GİTMİŞ

Tutuklanan cinayet zanlısı Mehmet Turhan’ın kardeşi Yusuf Turhan’ın, cinayeti işledikten bir hafta sonra polis merkezine gidip, ağabeyinin kendisini tehdit ettiğini iddia ederek, suç duyurusunda bulunduğu da belirtildi.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI: KABLOYLA BOĞDUM

Kardeşi ve yengesini öldüren Yusuf Turhan’ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Yusuf Turhan’ın cinayeti işledikten 1 hafta sonra polis merkezine giderek, ağabeyi Mehmet Turhan’ın kendisini tehdit iddiasıyla şikayetçi olduğu belirtildi. Katil zanlısı Turhan’ın şüphe çekmemek için böyle bir yola başvurduğu ifade edildi. Cesetler bulununca cinayeti itiraf eden Turhan, “Ağabeyim Mehmet Turhan, kardeşimiz olan Havva Turhan’ı öldürdüğü için 17 yıl cezaevinde yattı. Bu olaydan yaklaşık 2 ay önce cezaevinden tahliye edildi. Bu süre içinde ağabeyimle aramızda arazi anlaşmazlığı vardı. Benden bir şeyler istiyordu. 30 yıl önce ölen kardeşimle ilgili ağabeyim Mehmet Turhan, suçu üzerime atmakla beni tehdit ediyordu. Kendisi ile telefonda konuşarak eve davet ettim. Evde oğlum Bedirhan ile eşim Nejla da vardı. Ağabeyim ile aramızda arazi anlaşmazlığı yüzünden yeniden tartışma yaşandı. Kavga ettik ve ben olayın siniriyle elime geçirdiğim kabloyla ağabeyimi ve yengem Firdevs Öztürk’ü boğarak öldürdüm. Çok pişmanım” dedi.

Yusuf Turhan’ın oğlu Bedirhan Turhan’ın ise, “Konuşmak istemiyorum. Pişmanım” diye ifade verdiği bildirildi. Nejla Turhan’ın da, “Ben bir şey yapmadım. Suçsuzum. Olay nedeniyle çok üzgünüm” dediği belirtildi.

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(DHA)

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