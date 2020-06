Vajina Genişlemesi Nedir? Neden Olur? Tedavisi Nasıl Yapılır?

Has tanı n tıbbi öyküsü ve doktorun kapsamlı fizik muayenesi ile vajina genişlemesi tanısı rahatlıkla konulabilir. Ancak hangi tedavinin en uygun olduğuna karar vermek için genişlemenin (sarkmanın) türünü ve derecesini belirlemek için doktorun vajinanın her bir bölümünü ayrı ayrı incelemesi gerekir. Bunu anlamak adına yapılan testler ise şunlardır:

Vajina Genişlemesi Nasıl Önlenir?

Vajina genişlemesini önlemek için evde kendi kendinize uygulayabileceğiniz bir yöntem mevcut:

Kegel egzersizleri: Kegel; rahim, mesane, ince bağırsak ve rektumu destekleyen pelvik taban kaslarını güçlendiren bir egzersiz yöntemidir ve bu egzersizi her an her yerde yapabilirsiniz. Uygulayabilmek için ise önce doğru kasları bulmalısınız. Pelvik taban kaslarınızı tanımlamak için, tuvaletinizi yaparken idrarınızı bir an için durdurmaya çalışın. Eğer bunu yapabiliyorsanız doğru kasları buldunuz demektir. Pelvik taban kaslarınızı tanımladıktan sonra, egzersizleri herhangi bir yerde ve konumda yapabilirsiniz ancak uzanarak yapmanız tavsiye edilir. Uygulama için pelvik kaslarınızı sıkın, beş saniye boyunca sıkılı tutun ve ardından beş saniye rahat bırakın. Dört ya da beş defa üst üste deneyin. En iyi sonuç için sadece pelvik taban kaslarınızı sıkmaya odaklanın. Karnınızı, kalçanızı veya kalçanızdaki kasları esnetmemeye özen gösterin. Nefesinizi tutmaktan kaçının. Aksine, egzersizler sırasında serbestçe nefes alın ve bunu günde üç kez tekrarlayın. Ancak idrarınızı yaparken kegel egzersizi yapmamaya dikkat edin, bu sadece kaslarınızın yerini öğrenmeniz içindi. Mesanenizi boşaltırken bu egzersizleri yapmak, idrar yolu enfeksiyonu riskini artırabilir, mesanenin eksik bir şekilde boşalmasına neden olabilir.

