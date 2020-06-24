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Vajina Kaşıntısı Neden Olur? Nasıl Geçer?

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.06.2020 11:32 | Son Güncelleme

Genital bölgede meydana gelen kaşıntılar, kadınların kendilerini huzursuz hissetmesine neden olur.

Vajina Kaşıntısı Neden Olur? Nasıl Geçer?

Genital bölgede meydana gelen kaşıntılar, kadınların kendilerini huzursuz hissetmesine neden olur. Kaşıntı, o bölgede tahribat oluşmasına sebebiyet verebilir. Bu durum, vajinal kaşıntı sorunu yaşayan kadınlara çok büyük rahatsızlık verir. Kaşıntı birden başlar ve geçmek bilmez. Genel olarak kaşıntı, kişinin neresinde olursa olsun huzursuzluk vericidir. Bu kaşıntının genital bölgede olduğunu düşünürsek, hayattan soğutabilen bir soruna dönüşebilir. Tabii ki bu kaşıntıların nedenleri ve tedavi yöntemleri mevcut. Doktora giderek nedenini öğrendikten sonra, uygun tedaviyi de uygulayabilirsiniz.

Gebelikte Vajina Kaşıntısı

  • Gebelik sürecinde vajinal kaşıntılar yaşıyorsanız, bu durumu sadece gebeliğe bağlayıp boşvermemelisiniz. Bu durumda muhakkak doktora görünmenizde yarar vardır. Özellikle alerji geçmişi olan hamile kadınlarda daha sık olarak görülür.
  • Vajinal mantar enfeksiyonu rahatsızlığında da bu sorun oluşabilir. Hamilelikte hormonal değişimlere bağlı mantar görülme riski, gebe olmayan kadınlara oranla daha yüksektir. Tedavisi biraz güçtür, eşlerin de tedavi olması gerekebilir. Klinik iyileşmesi yavaş gerçekleşebilir. Enfeksiyona göre vajinal kızarıklık ve ödem de görülebilir. Genelde bunların yanı sıra, beyaz ve koyu kıvamda bir akıntı da oluşabilir.
  • Şayet kaşıntı anüs çevresindeyse, hemoroid ya da parazitlere bağlı olarak da meydana gelebilir.

Vajina Kaşıntısı Neden Olur?

1. Mantar enfeksiyonu

mantar enfeksiyonu

Vajinal bölgede geçmek bilmeyen, akıntılı ve şiddetli kaşıntının nedeni genelde mantar enfeksiyonudur. Bu rahatsızlık genellikle vajinal temizliğe dikkat edilmediğinde, halka açık tuvaletlerden ve cinsel ilişki esnasında partnerden bulaşabilir. Bunların yanı sıra beslenme düzenindeki değişimler, iç çamaşırının uzun süre değiştirilmemesi ve yoğun stres de buna sebep olabilir.

2. Hormonal değişmeler ve bazı ilaçlar

hamile kadın

Kadınlarda bazı durumlarda hormonal değişimler görülebilir. Regl olmak, gebelik, emzirmek, menopoza girilmesi veya doğum kontrol hapları içmek, kadınlarda hormonal değişimlere neden olabilir. Bu durumlar da vajina kaşıntılarına sebep olabilir. Vajinal kaşıntının yanı sıra, vajinada kuruluk da görülebilir. Ayrıca antibiyotik kullanmak da, vücudun direncini kırarak bu soruna sebep olabilir.

3. Bazı cilt rahatsızlıkları

vajinal kaşıntı

Cilt hastalıklarından sedef ve egzama rahatsızlıkları, vajinal kaşıntıya neden olabilir. Kaşıntının yanı sıra kızarıklık, döküntü ve kuru çatlaklar da ortaya çıkabilir. Ayrıca vajina bölgesine temas eden bir madde alerji oluşmasına neden olabilir. Bu alerjiler de kaşıntı olarak kendisini gösterir. Bu durumlarda kaşınan bölgede, kalınlaşma ve kızarıklık da görülebilir. Genelde bu bölgeye parfüm sıkılması, kimyasal banyo ürünleri kullanılması, renkli tuvalet kağıtları ve prezervatifler bu soruna yol açabilir.

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Vajina Kaşıntısı Nasıl Geçer?

1. Vajina temizliği

vajinal bölgenin temizliği

Kadınlar genelde tuvalet ihtiyaçlarını giderdikten sonra, daha kolay geldiği için temizliği arka taraftan öne doğru yaparlar. Bu şekilde dışkıdaki bütün bakteriler vajinaya taşınmış olur. Bu yüzden temizliği ön taraftan arkaya doğru yapmanız daha uygundur. Banyo yaparken de vajinayı sabunla temizlemek yanlıştır. Çünkü vajinanın Ph dengesini bozarak kaşıntı ve tahrişe neden olur. Ayrıca çok fazla suyla yıkamak ya da antiseptik sular kullanmak da iyi değildir. Çünkü vajina zaten kendi kendini temizleyebilen bir yapıya sahiptir. İlla ki vajinal temizlik yapmak istiyorsanız, bir intim ürünü alarak vajinanın sadece dış kısmını yıkayabilirsiniz.

2. Çamaşır tercihi

dar iç çamaşırı

İç çamaşırlarınızı her gün değiştirmeye özen göstermelisiniz. Şayet çok fazla akıntınız varsa günde birkaç kez de değiştirebilirsiniz. İç çamaşırlarınızı pamuklu olmasına dikkat ederek seçmelisiniz. Dar külotlu çoraplar, dar pantolonlar ve spor taytlar giymek de terlemeye ve neme neden olabilir. Dolayısıyla bu tür giyecekler, kaşıntıya neden olacağı için uzun süre giyilmemelidir.

3. İlaç Tedavisi

antibiyotikler

Vajinada kaşıntı bakteriyel vajinozdan dolayı meydana geliyorsa, reçetesiz olarak satılan bazı kremleri eczacıdan alabilirsiniz. Özellikle monistat içeren bazı kremler, maya iltihaplanmalarını giderebilir. Şayet kaşıntı ve yanı sıra bazı semptomlar gün geçtikçe daha kötüye gidiyorsa, muhakkak uzman bir doktora giderek muayene olmanızda yarar vardır.

Kaşıntılara doğum kontrol haplarının sebep olduğu düşüncesine kapıldıysanız, bir kadın doğum uzmanına gitmeniz gerekebilir. Doktor ya ilacınızı değiştirir ya da farklı bir çözüm sunabilir. Bakterilerden dolayı oluşan enfeksiyonlarda ise antibiyotik kullanımı uygun görülebilir. Fakat genellikle çok ağır olmayan vakalarda, mantar önleyici bazı kremlerle tedavi sağlanabilir.

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