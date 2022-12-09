Vajinal kuruluğu bitirir, doğal kayganlaştırıcı

Vajinal kuruluk kadınların dönemsel olarak yaşadığı bir durumdur. Sık ve uzun süreli yaşanıyorsa en kısa sürede doktora danışılmalı. Kadınlar vajinal kuruluk yaşadığı dönemde rahat bir cinsel ilişki deneyimi için çeşitli yöntemler deniyor. Kozmetik raflarında satılan kayganlaştırıcıları tercih etmeyenler doğal yağları deniyor. Kayganlaştırıcı kullanmak, ihtiyacınız olan nemi sağlayabilir, böylece harika bir seks yapabilir ve kuruluk konusunda endişelenmezsiniz.

Pek çok seçenek olduğu için piyasadan doğru yağı bulmak oldukça zordur. Burada etraftan duyulan doğal yağlar devreye giriyor. Kulaktan kulağa yayılan doğal yağlardan biri Hindistan cevizi yağı! Çoğu insan kayganlaştırıcı olarak Hindistan cevizi yağı kullanabileceğini düşünüyor. Hindistan cevizi yağını kayganlaştırıcı olarak kullanmak gerçekten güvenli midir?

DOĞAL KAYGANLAŞTIRICI HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Uzmanlar, Hindistan cevizi yağının nemlendiriciler olarak güvenli ve etkili olduğunun klinik olarak kanıtladı. Ancak vajinal kuruluk için kullanımına ilişkin araştırma eksikliği olduğunu belirtti.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI KULLANMANIN ARTILARI

Hindistan cevizi yağı, daha uzun süreli ilişkiye olanak sağladığı için vajinal dokunun nemini korumasına ve su kaybını azaltmasına yardımcı olur. Vajinayı nemlendirir ve vajinal kuruluktan kurtulmaya yardımcı olabilir.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI KULLANMANIN EKSİLERİ

Asidik olan normal vajinal florayı bozabilir. Kendi kendini temizleme özelliğine sahiptir, ancak hindistancevizi yağının vajinanın asidik pH'ını alkali hale getireceği konusunda uyardı. Böylece, enfeksiyon olasılığı artar. Ayrıca, yağ bazlı bir kayganlaştırıcı olan hindistancevizi yağı, özellikle lateks olan prezervatiflerle uyumlu değildir.

Uzmanlar, "Kayganlaştırıcı olarak hindistancevizi yağı kullanırsanız, prezervatiflerin kırılma ve bozulma olasılığı daha yüksektir" dedi. Ayrıca cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı koruma sağlamaz.



