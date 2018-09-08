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Vajinasından uyuşturucu çıkan dolandırıcılık şüphelisi kadın serbest kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2018 15:25 | Son Güncelleme

 MUĞLA'da, evlenmeyi kabul ettiği İbrahim K.

Vajinasından uyuşturucu çıkan dolandırıcılık şüphelisi kadın serbest kaldı

YATAĞAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA'da, evlenmeyi kabul ettiği İbrahim K. (36) ve ailesini dolandırmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan, sağlık kontrolünde vajinasından uyuşturucu madde çıkan Gülistan B. (25), savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Kavaklıdere ilçesinde yaşayan İbrahim K., Milas ilçesindeki yakınlarına evlenmek istediğini söyledi. Bunun üzerine aile, Kahramanmaraş'ta yaşayan Gülistan B.'yi, oğlu İbrahim K. ile tanıştırmak için bu kente gitti. Tanışmanın ardından Gülistan B., aileyle birlikte Muğla'ya geldi. İbrahim K. ile evlenmeyi kabul ettiğini söyleyen Gülistan B., aileden aldığı paranın yanı sıra altın da istedi. Ailenin altını nikahtan sonra alacağını belirtmesi üzerine taraflar tartıştı. Tartışmanın ardından Gülistan B., Kahramanmaraş'a dönmek istediğini söyledi. Bunun üzerine dolandırıldıklarından şüphelenen İbrahim K., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis, Kahramanmaraş'a gitmek üzere Yatağan Otobüs Terminali'ne gelen Gülistan B.'yi yakaladı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Gülistan B.'nin yapılan üst aramasında, ailenin verdiği paranın bir kısmı ele geçirildi.
Polis, Gülistan B.'nin şüpheli hareketleri üzerine savcıdan aldıkları talimat üzerine Yatağan Devlet Hastanesi'ne götürerek genital bölgesinin kontrol edilmesini sağladı. Yapılan kontrolde, Gülistan B.'nin vajinasında alüminyum folyoya sarılı bir miktar metamfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. Gülistan B. hastanedeki işlemlerinin ardından tekrar emniyete götürüldü. Savcılık talimatıyla daha sonra serbest bırakılan Gülistan B., memleketi Kahramanmaraş'a döndü.
Gülistan B.'nin ifadesinde, ailesinin küçük yaşta kendisini başka bir ailenin yanına verdiğini, bir süredir burada huzursuzluk yaşadığını, 4 ay önce uyuşturucu kullanmaya başladığını, istedikleri takının da nikahtan sonra takılacağını söylemeleri üzerine evlenmekten vazgeçip Kahramanmaraş'a dönme kararı aldıklarını söylediği belirtildi.

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Vajinasından uyuşturucu çıkan dolandırıcılık şüphelisi kadın serbest kaldı

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